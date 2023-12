/FOTOGALERIE/ Hradečtí fotbalisté v devatenáctém kole FORTUNA:LIGY zavítají na trávník Zlína. Poslední utkání roku 2023 se hraje v sobotu od 15 hodin. V případě úspěšného výsledku by si Východočeši mohli náramně zpříjemnit vánoční svátky, ale hlavně hodně si polepšit v bodovém polštáři na suterén tabulky.

Hradecké se chystá do Zlína podpořit početná skupina fanoušků. | Video: Deník

Votroci jsou povzbuzeni středeční výhrou 2:0 v dohrávce v Českých Budějovicích, což byl jejich první venkovní tříbodový zisk v sezoně. Další povzbuzení v posledním utkání roku je čeká od svých věrných příznivců. Hradecký fanklub totiž pořádá speciální vánoční výjezd, kdy vypraví dva autobusy a další ultras možná dorazí do Zlína po vlastní ose.

„Fanoušci nás doprovází vždycky v určitém počtu a každopádně jsou slyšet. To je strašně důležité, určitě nám to pokaždé pomůže,“ říká na adresu černobílých fans kouč Václav Kotal.

„Pojedeme si to tam se Zlínem rozdat a uvidíme, jak to dopadne. Já věřím, nám výhra na půdě Dynama pomůže v náladě a atmosféře v týmu,“ doplňuje lodivod Votroků.

FORTUNA:LIGA - 5. kolo: Hradec Králové - Zlín 2:0.Zdroj: Lubomír DouděraProti Hradeckým bude stát nejen vylepšený protivník, ale možná i únava. Absolvují totiž čtvrtý soutěžní duel během jedenácti dnů. „Síly nám nějaké zbyly, takže se zase chceme posunout tabulkou vzhůru. Kdyby se nám ještě před pauzou povedlo dostat do prostřední skupiny, bylo by to super. Pojedeme tam s tím, že chceme uhrát tři body,“ burcuje stoper Filip Čihák.

„Zlín před několika koly měnil trenéra, od té doby je v defenzivě víc sešněrovaný. Má hodně šikovných hráčů, ale pod novým koučem je to nyní úplně jiné mužstvo, které více dbá na organizaci a hru směrem dozadu. Sehráli dobré zápasy. Jde tedy o opravdu silný tým,“ komentuje výkony Ševců z poslední doby hradecký asistent Stanislav Hejkal.

„Přijde mi, že Zlín získal pod novým trenérem větší sebevědomí, ale doufám, že budeme silnější a zápas zvládneme,“ přeje si zadák Votroků Čihák.