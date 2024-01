Marek Havlík

Další borec v nejlepším fotbalovém věku, i jemu je 28 let a září v naší nejvyšší soutěži, v níž je po podzimu nejlepším střelcem. A to není útočník! Opora Slovácka v minulosti hrávala na postu defenzivního záložníka, teď byla posunuta na pozici ofenzivního středopolaře a nese to svoje ovoce. Nejenže je Havlík skvělý do kombinace, ale mnohem více se tlačí do zakončení. Navíc jeho obávaná levačka bývá častokrát neomylná.

Marek HavlíkZdroj: Mirek PotykaPoté, co na podzim střelecky explodoval, se hodně spekulovalo o jeho budoucnosti. Nejvíce se mluvilo o zájmu Plzně, v merku ho měl také trenér Slavie Jindřich Trpišovský, ale skloňovalo se třeba i zahraničí. Ve Slovácku už slouží přes deset let, tak by se to možná nabízelo. Jenže aktuálně to vypadá, že nakonec v moravském klubu zůstane.

Jednou už dres národního mužstva oblékl, v roce 2020 si v Olomouci zahrál utkání Ligy národů proti Skotsku (1:2). Nyní má životní formu a je hvězdou ligy, tak proč nepřidal další reprečárku. „Na podzim se dostal do reprezentační formy,“ pravil o něm kouč Slovácka Martin Svědík. Kdyby se právě on stal trenérem českého áčka, a že si ho fanoušci přáli, určitě by ho povolal. Udělá to i Hašek?