/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Hradce Králové se sešli na prvním tréninku po letní přestávce. Trenér David Horejš vítal na vedlejším hřišti u Malšovické arény kompletní kádr. Na skvěle připraveném trávníku nechyběly ani nové posily.

Fotbalisté Hradce Králové se sešli na prvním tréninku po letní přestávce. Na trávníku nechyběl ani Adam Vlkanova. | Video: Deník/Vladimír Machek

Vedení klubu v posledních dnech zbrojilo především do útoku. Do Hradce se po dvou letech vrátil ofenzivně laděný záložník Adam Vlkanova. K týmu se připojili i útočníci Ondřej Mihálik a mladý Matěj Náprstek.

Trojici gólmanů doplnil po odchodu Milana Knoblocha další mladík Matyáš Vágner, který naposledy chytal v druholigové Vlašimi, jinak je hráčem pražské Slavie.

„Nové hráče už jsme měli vytipované v průběhu minulé sezony, pořád jsme se o tom bavili, rozhodně jsme to nenechali na poslední týden. S doplněním kádru jsem spokojený. Vedení udělalo maximum,“ řekl na startu letní přípravy hradecký kouč David Horejš.

„S odchodem Daniela Vašulína se nedalo nic dělat, už se potřeboval posunout. Já jsem naopak rád, že přišli kluci, které jsme chtěli,“ doplnil.

Votroci kromě plánu přípravy, kdy mají v kalendáři zapsány tři přípravné duely a tradiční soustředění v Písku, znají i los nového ročníku první ligy. Hned v úvodním kole, které se hraje o víkendu 20. a 21. července, přivítají doma v Malšovické aréně Teplice. První venkovní mač sehrají o týden později v Plzni.

Na podzim se mohou příznivci hradeckého klubu těšit i na obě pražská S. Mistrovskou Spartu hostí v sedmém kole. To se bude hrát na konci letních prázdnin. Slavie přijede do města pod Bílou věží o prvním listopadovém víkendu. Naopak pikantní derby proti Pardubicím odehrají nejprve venku. A to v srpnu v rámci šestého kola.

