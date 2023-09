Slavnostní otevření Malšovického stadionu přilákalo na zápas 7. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Olomoucí do hlediště 9150 diváků! Domácí sektory byly beznadějně vyprodané. Jak to vypadalo přímo v aréně? Podívejte se v galerii na fotky, které pořídil Lubomír Douděra.

Slavnostní otevření nového Malšovického stadionu přilákalo tisíce lidí. Na zápas proti Olomouci bylo vyprodáno. | Video: Deník/Vladimír Machek

Přímo na stadionu došlo už před utkáním proti Olomouci k několika slavnostním momentům. Nejprve byl pokřtěn malý model arény. Skupina Metanol následně odtajnila novou fotbalovou hymnu a těsně před výkopem byla slavnostně přestřižena páska.

Při nástupu hráčů se parádním choreem prezentoval domácí kotel, který i ve třetím zápase připravil parádní kulisu. Na trávníku to na začátku pro černobílé vypadalo dobře, když ve 12. minutě poslal Votroky do vedení povedenou tečí zkušený Ladislav Krejčí. Olomouc ale na konci první půle vyrovnala, po změně stran převzala otěže zápasu a z východu Čech si odvezla tři body za výhru 3:1.

„Mrzí mě, jak utkání dopadlo. Když víme, co všechno se kolem slavnostního otevření chystalo. Všechny ty věci, akce pro rodiny s dětmi a celkově pro lidi z Hradce, tak jsme doufali, že to ukončíme vítězně a že fanoušci budou spokojení, bohužel se nám to nepodařilo. Myslím si však, že jsme odevzdali po fyzické stránce maximum, ale nestačilo to. Sigma svoje akce vyřešila lépe, proto vyhrála,“ řekl jediný hradecký střelec Krejčí.