Vypadá to, že se z nového stadionu stává nedobytná tvrz. Votroci po Českých Budějovicích před zaplněnou arénou porazili 2:0 i Zlín vedený trenérem Pavlem Vrbou. Body Východočechům zajistil na konci první půle přesnou hlavičkou pravý bek Adam Gabriel (22). Ten navíc po změně stran založil akci, po které pojistku přidal Daniel Horák. Fotbalisté Hradce Králové zapsali druhou výhru v sezoně a na svém kontě mají sedm ligových bodů.

Spokojený Adam Gabriel po výhře 2:0 nad Zlínem. | Foto: Lubomír Douděra

Adame, jak těžké to bylo proti Zlínu?

Za mě to bylo utkání dvou poločasů, které bylo navíc ovlivněno počasím. V tom prvním jsme diktovali tempo hry z pohledu kombinace kolem šestnáctky. Do druhé půle jsme dobře nevstoupili, soupeř byl na koni. Nebylo to vůbec lehké, síly ubývaly rychle.

Pomohla Zlínu střídání, když jejich hru oživili Vukadinovič a Slončík?

Jsou to šikovní kluci a umí dobře s míčem. Na druhou stranu si myslím, že střídání byla opodstatněná, protože do té doby Zlín nic neukázal. Asi jim to pomohlo, protože přišli do druhého poločasu zrovna, když jsme byli docela jaloví. Chvílemi jsme se zmátořili a předvedli nějakou akci, ale už to určitě nebylo „živoučký“. Pro ně to byla ideální šance se ukázat.

Napodruhé už na stadionu vše šlapalo, zazlobily ale obrazovky

Cítili jste se v aréně komfortněji než před čtrnácti dny?

Stadion se pořád dolaďuje. V týdnu objevujeme věci, které fungují dobře, ale na druhou stranu i ty, které zase až tak ne. (směje se) U takhle velké stavby je to normální. Teď už jenom zbývá, abychom doladili naši hru, aby to bylo devadesát minut stejné.

Poslední dvě sezony jste odehráli v Mladé Boleslavi, kam moc fanoušků nechodilo, teď jste konečně opravdu doma, přišlo zase skoro 9000 diváků.

Je to jiné. V Boleslavi vyběhnete na rozcvičku a slyšíte zpívat kosa. Tady vás někdo potleskem přivítá, to vás trošku probere. Když vás z týdne něco bolí, tak to člověk před lidmi upozadí. V azylu to bylo komorní. Něco jako v obýváku s rodiči.

První zápas hodně pršelo, teď bylo tropické vedro, co vám vyhovuje víc?

Já vedro fakt nesnáším. Jsem typ hráče, který má rád, když prší jako z konve. Ty dva týdny zpět to pro mě bylo ideální. Dobře se dýchá, balón jezdí, naopak teď bylo hřiště tvrdší. To bude pocitově vždycky, ale já věřím, že za chvíli se to překlene. Bude září, říjen to mám rád.

Jak jste viděl vaší důležitou branku na konci první půle? Vystoupal jste hodně vysoko a udeřil hlavou.

Na to, že mám metr devadesát moc gólů hlavou nedávám. Vlastně moc branek nedávám ani jinak, že bych se k tomu mohl nějak vyjadřovat. Ale povedlo se. Zavřel jsem dobře zadní tyč. Čekal jsem na centr celý první poločas. Myslím si, že jsme mohli být ještě trpělivější po stranách, měli jsme tam hodně šancí, oni nás vůbec nedostupovali. Říkal jsem si, kdy nějaká přihrávka ze strany přijde, naštěstí to tentokrát padlo na mě.

Můj dům, můj hrad. Hradec před další skvělou návštěvou pokořil Zlín

Oslavu jste si užíval, bylo to něco jiného než v Boleslavi?

Já si oslavy užíval i tam, protože minulý rok jsem dal taky nějaký gól. Tady alespoň k někomu běžíte, v Boleslavi jste běžel k sekačce a to bylo všechno.

Po pěti kolech máte sedm bodů. Po tom těžkém losu z úvodu spokojenost?

Není to nic úplně suprového, ale ani žádný propadák. Ukáže se, až se bude blížit konec první poloviny soutěže, že je to dobře rozjeté. Minulý rok jsme nahráli body na podzim, ale jaro bylo horší, až do posledního kola jsme nevěděli, jestli budeme hrát s Brnem a se Zlínem sestupovou skupinu, nebo jestli budeme hrát tu střední.

Byl to úplně jiný zápas něž proti Českým Budějovicím, které hrály otevřený fotbal?

Mně tedy přišlo, ale nevím, jak to vypadalo z tribuny, že jsme první poločas na hřišti dominovali. Nebyla to možná hitparáda skrz šance, ale tolikrát se mi nestalo, že bych měl čas u vápna a rozmýšlel se, jestli dám centr, nebo ne. Na druhou stranu to byl velký rozdíl v podmínkách, co se týče počasí, hřiště. Soupeř je taky jiný. Jsme rádi za tři body, protože kdybychom měli po pěti zápasech jenom čtyři, tak už se mě nezeptáte, jestli je to dobrý start.

Další domácí zápas se má hrát proti Olomouci až v osm večer, jak se na něj těšíte?

To jsem zjistil až teď. Takhle pozdě jsme hrávali na mistrovství Evropy jednadvacítek v Gruzii. Bylo to zvláštní, ale fajn. Tam byly pěkné stadiony, tady je taky. Světla tomu něco dodají. Nebude takové vedro, rosa se udrží na pokropeném hřišti. Mohlo by to mít jiný spád, doufám, že zase přijde hodně lidí.