Fakta – rozhodčí: Petřík – Lakomý, Dohnálek. ŽK: Pojezný, Vacek, Letáček, mimo hřiště Shejbal – Novotný, Rybička. ČK: 0:1 (29. Jeřábek, Pardubice). Diváci: 1237. Sestavy – FK Pardubice: Letáček – D. Kostka (43. T. Čelůstka), Hranáč, Pojezný, Cadu – Jeřábek – Tischler, Vacek (90+1. F. Čihák), Solil, Jakub Rezek (77. Lupač) – L. Matějka (77. Rayan). FC Hradec Králové: Fendrich – Jakub Klíma, J. Král, Leibl (90+4. Kodeš) – Mejdr, Kučera, J. Rada, F. Novotný (46. Rybička) – Prekop (61. Kubala), Vašulín, Vlkanova.

Šok pro Pardubice. Na druhou

Aktivněji začal Hradec, ale k žádnému vážnému ohrožení Letáčkovy brány se nedostal. Domácí se, po dvoutýdenní přestávce způsobené norovirem, rozehrávali pozvolna. První šanci jim vyrobil hostující gólman Fendrich, který při odkopu trefil Solila. Naštěstí pro něj do vrchní části zad, a tak míč letěl nad bránu. Na konci první čtvrthodiny Cadu odcentroval, ovšem Solilova hlavička mířila doprostřed, kde stál připravený Fendrich. Stejný hráč vyzkoušel pozornost strážce hradecké svatyně ještě jednou, ale jeho pokus neměl šanci na úspěch. Velký vzruch vyvolala 29. minuta. Domácí rozehráli trestný kop, míč se po několika odrazech dostal k Rezkovi, který vybídl ke skórování Jeřábka. Ten jeho vyzváním nepohrdl a poslal míč k tyči. To už se na hranici vápna svíjel hostující Leibl.

Rozhodčí Petřík, který stal dva metry od situace na ni zareagoval až prostřednictvím systému VAR. Dostal pokyn, aby si šel prohlédnout video. Ze záznamu objevil, že se autor branky ohnal v souboji po soupeři rukou, respektive se snažil prodrat mezi dvěma bránícími hráči do šestnáctky. Nejenže gól neuznal, ale zároveň domácího kapitána přísně vyloučil. Šokované Pardubice ale na remízu hrát nemohly. A tak se dál hrnuly do útoku. Aktivní Rezek zašermoval nohama, píchl míč na svého spoluhráče, ovšem Cadu neměl mezi dvěma skluzy prostor na umístění střely.

Ani po změně stran to nevypadalo, že mají domácí na hrací ploše o jednoho muže méně. Pardubičtí fotbalisté. Centr Čelůstky proplachtil na zadní tyč, Pojezný ho vrátil na kolegu z obrany Hranáče, jenže ten už se do míče nemohl tolik opřít. Když se zápas přehoupl do své poslední čtvrthodiny vyslal Rezek neslanou nemastnou střelu, která se otřela tyč hradecké brány. Připomněli se také hosté, ovšem střídající Rybička pálil vedle. V závěrečné desetiminutovce měli navrch Votroci. Pardubicím docházely síly, které jim ukradla střevní nákaza a hodina hry v deseti. Kubala ani Vašulín však mezi tři tyče nezamířili.

Hlasy po utkání

Jan Jeřábek, pardubický kapitán se vyjadřuje k červené kartě a průběhu zápasu:

"Zahrávali jsme standardku. Snažil jsem se protlařit do vápna a hradecký hráč mě nechtěl pustit. Chtěl jsem se mu vysmeknout. Jak jsem se přetáčel, tak jsem se ho dotkl v obličeji. Nebyl tam žádný úder, nevím proč se skácel. Na videu to tak nevypadá, ale vůbec jsem ho neudeřil. Mojí snahou bylo jen se od něj odpoutat. Co se týče zápasu, nechytili jsme začátek, chvíli jsme se hledali v rozestavení. Pak jsme přišli na to, jak se máme pohybovat. Získávali jsme odražené míče a dostávali ke standardkám. Po jedne jsme dali gól, ale bohužel nebyl uznán. Šli jsme do deseti a já musím před klukama smeknout, jak to v oslabení zvládli. Druhý poločas odehráli parádně, Hradec k ničemu nepustili."

Jaroslav Novotný, trenér Pardubic hodnotí utkání:

"Do utkání jsme šli s cílem zlomit sérii zápasů, kdy se nám nepodařilo Hradec porazit. Věřili jsme si na něj. Je pravda, že soupeř začal aktivněji. Potom se to srovnalo a my si začali vytvářet příležitosti. Nakonec jsme vstřelili branku. Ta však nebyla uznána a ještě jsme přišli o Honzu Jeřábka. Tento verdikt ovlivnil naši hru i celý zápas. I přesto musíme kluky pochválit, protože ani v deseti jsme nebyli horším týmem. Vytvořili jsme si několik příležitostí. Hosty jsme do žádných naopak nepouštěli. Za ten druhý poločas jsme si jednu branku zasloužili. Bohužel se nám to nepodařilo a musíme se smířit s remízou. Kluci si zaslouží absolutorium. Bod neberu jako zisk ale ve finále je remíza. spravedlivá. Bod je dobrý ale měli jsme na víc."

Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové hodnotí utkání:

"Bylo to derby. Mělo grády. Jednalo se o vypjaté utkání a také určitě nervózní. My jsme byli trochu neklidní. Soupeř hrál dobře, velice dobře. Moc nám nenáhralo vyloučení. Museli jsme dobývat semknutý blok bránicích a dobře se pohybujících domácích. Hrali velice obětavě a také důrazně. Když se k tomu přidá těžký terén na Bohemce, tak to dobývání nebývá jendoduché. Tam se ta výhoda ztrácí. Výhodu spatřuji v tom, že soupeři chybí hráč do ofenzivy a méně si dovolí. Nicméně z hlediska plnění obranného systému a herní strategie to výhoda nebyla. Semknuli se tam a hráli velice kompaktně. No a my jsme se k nim nedostali. Nešly nám ani standardky. Pardubice hrozily z rychlých protiútoků, pro které mají šikovné hráče. Soupeř má techničtější mužstvo. My máme jiné přednosti. Technický hráč umí zahrát na všem. Takže stížené podmínky, co se týče hřiště, mohly Pardubicím vyhovovat. I taková to remíza je cenná, protože jsme nepustili Pardubice k nám na bližší distanc. Pokračujeme v tom, že jedeme bod po bodíčku. Navíc bod z venku se vždy počítá plusově."