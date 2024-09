Východočeši přitom hned po dvaceti minutách hry museli řešit problém. Zranil se Ondřej Mihálik. „Trochu nás to samozřejmě rozhodilo, ale jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré,“ pokračoval Horejš, který narážel na to, že na hřiště přišla poslední hradecká posila léta – útočník Adam Griger.

„Oživil hru, pomohl tomu,“ přiznal královéhradecký kouč. Do poločasu otevřel skóre po přesném centru Vlkanovy stoper Čihák.

Velká chvíle mladého Slováka přišla po změně stran. Griger nejprve vystihl rozehrávku soupeře a následně po krásné individuální akci zvýšil vedení svého týmu na 2:0. A jak na něj vlastně na soutoku Labe a Orlice přišli?

„Byla to velká náhoda a velký dík patří Jirkovi Sabouovi. Přišel s tím videoanalytik, že dostal tip od jednoho manažera, se kterým je v kontaktu. Podívali jsme se na to a předali to sportovnímu řediteli, který se do toho pustil a udělali jsme to. Typologicky jsme takového kluka sháněli,“ přiblížil Horejš. Griger na soutok Labe a Orlice dorazil ze španělské Granady. Svým stylem hry je podobný Danielu Vašulínovi. „Na svoji výšku je na tom pohybově výborně. Líbí se nám, jaké má návyky a jak se orientuje ve vápně. Když bude pracovat, půjde nahoru,“ myslí si Horejš.

Sobotní odpoledne však nepatřilo jenom jemu. Do hradecké sestavy se vrátil Václav Pilař, na hřišti strávil něco přes hodinu. Po odpykání trestu za červenou kartu ve stoperské trojici nechyběl ani Tomáš Petrášek.

„Za mě skvělý, Krmenčík si na něj nekopl. Včera jsem mu posílal fotku, že to je jeho, a on byl připravený. Je to ohromný profík. Byl výborný, vyhrával souboje. My jsme věděli, proč ho chceme, a on to potvrdil. Lidé, kteří pochybují, teď přestávají, já o něm nikdy nepochyboval,“ chválil důrazného obránce.

Pouze na střídačce naopak zůstal Ladislav Krejčí. „Museli jsme to nějak udělat a je tu velká konkurence, proto to musí respektovat. Jedno střídající okno jsme navíc využili už v prvním poločase. Potom si někteří hráči řeklio střídání a my jsme potřebovali udržet intenzitu hry. Dan Horák hraje velice dobře a tady jsme nechtěli sahat do sestavy. Sezona bude ale ještě dlouhá, ve středu hrajeme pohárový zápas, prostor určitě dostane,“ vysvětluje hradecký lodivod. Razítko na zasloužené vítězství dalv závěru další hráč z lavičky Lukáš Čmelík. Jeho přesný obstřel k tyči byl ukázkovýa zpečetil konečné skóre.

„Střídající hráči do naší hry vnesli svěží vítr, ať už to byl Dancák, Čmelík či Griger. Velmi dobře se zapojili. Za všechno jsem rád i za diváky, porazili jsme silného soupeře, který v poslední době odehrál dobrá utkání,“ doplnil hodnocení David Horejš.

Fanoušků v Malšovické aréně však bylo o něco méně, než je obvyklé. Na důvodu se asi všichni shodli. Brzký start utkání, výkop mělo v 13.30. „Kdybychom hráli později, přišlo by o dva tisíce lidí víc. Přišlo jich i tak dost, budeme si na to muset zvyknout. Tento čas i v sobotu respektujeme. My jsme se tomu přizpůsobili, začali jsme den snídání, jsem rád, že se to povedlo,“ uzavřel Horejš.

Na jeho svěřence čeká už ve středu další mač. Letos se poprvé představí v domácí pohárové soutěži MOL Cupu. V jeho rámci zamíří do Prahy, kde vyzvou třetiligový Motorlet. Utkání se v hlavním městě bude hrát od 16.30.