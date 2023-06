Vydařenou sezonu zakončili, jak se sluší a patří. Fotbalisté Hradce Králové sice na sedmé místo a finanční prémii milion korun nedosáhli, když po prohře 0:4 z úvodního zápasu proti Liberci přišli o naděje. V odvetě si však spravili chuť. I přesto, že dvakrát prohrávali, dokázali po parádním obratu zvítězit 3:2.

Trenér Stanislav Hejkal. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Hradečtí mezi ligovou elitou obsadili fantastické osmé místo a navázali tak na loňský rok, kdy byli dokonce šestí. To vše bez vlastního stadionu! „S umístěním jsem určitě spokojený a byl bych rád, abychom tu seděli příští sezonu znovu a mohl bych říkat: Hradec byl osmý,“ nechal se slyšet trenér Votroků Stanislav Hejkal.

Konec dobrý, všechno dobré: Hradec zakončil sezonu parádním obratem v Liberci

Ten do odvety poslal hodně ofenzivní sestavu, navíc došlo ke změně rozestavení, to vše se nakonec ukázalo jako úspěšný recept. „Změnili jsme rozestavení, hráli jsme na čtyři obránce a nasadili jsme do hry pět útočníků, všechny co máme. Ryneš hrál na pozici levého obránce a nakonec nacentroval na gól, byl to dobrý tah. Útočníci byli v zápase znát, byli rychlí a tahoví. Dali jsme tři góly venku, proto jsme vyhráli,“ těšilo trenéra Hejkala.

Východočeši na hřišti Slovanu prohrávali od 23. minuty, kdy chyby Smrže využil Doumbia. Po změně stran srovnal svým prvním gólem v zápase Trusa. Liberec se dostal do vedení po další velké chybě, tentokrát se jí dopustil na polovině hřiště Čech a rychlý brejk zakončil Tupta. Hradec však nesložil zbraně a po gólech Kubaly a Trusy vývoj zápasu dokonale otočil. „Do zápasu jsme vstoupili s tím, že nemáme co ztratit, protože dvojutkání už se rozhodlo v našem azylu v Mladé Boleslavi. Minulý duel jsme jako jeden z mála v sezoně nezvládli. Proto jsem hrozně rád, že v Liberci jsme výsledek obrátili a zvítězili. Vždycky je super, když sezona končí vítězstvím a my jsme to dokázali,“ usmíval se Stanislav Hejkal.

Votroci se po nevydařeném úvodním mači, který prohráli o čtyři branky a přišli o naději na sedmé místo, odvděčili věrným fanouškům za celosezónní podporu, na severu Čech zvítězili po dlouhých 29 letech. „Nebylo těžké kluky motivovat. Hradec je charakterní mužstvo a má charakterní hráče. Oni věděli, že domácí zápas jsme nezvládli a nechtěli jsme takhle sezonu končit, protože je moc pěkná, jsme osmí. Po základní části jsme vybojovali 38 bodů. Hradec Králové bez domácího prostředí šestý a osmý, to je super,“ uzavřel zkušený královéhradecký kouč.