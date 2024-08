V táboře Votroků panuje se startem do Chance Ligy spokojenost. Svěřenci trenéra Davida Horejše nejprve zvládli vyrovnaný duel proti Teplicím a doma vyhráli 1:0. O týden později sice stejným výsledkem padli v Plzni, ale na hřišti favorizovaného soupeře předvedli výkon, na kterém se dá stavět.

To Boleslav začal prohrou 0:2 v Jablonci. Od té doby však přidala tři vítězné zápasy v řadě. Mezi jasnou ligovou výhrou nad Slováckem (3:0) vyřadila v předkole o Konferenční ligu litevský celek Transinvest.

V tom předkole, ve kterém mohl být Hradec, ale právě fotbalisté z města automobilů mu místo po výhře 3:1 v posledním mači minulého ročníku vyfoukli. Teď přišel čas na odplatu.

„Těžko říct, jestli jim zápas v Litvě prospěje, nebo ublíží. Cestování pochopitelně není příjemné, na druhou stranu nutno podotknout, že zvládli třetí zápas v řadě, což tým hodně povzbudí,“ říká hradecký středopolař Samuel Dancák.

Pro něj půjde o hodně zajímavé utkání. Loni sice už působil na východě Čech, ale ve městě pod Bílou věží byl pouze na hostování právě z Mladé Boleslavi. Kmenovým hráčem Votroků se stal až v létě, kdy sem zamířil na přestup.

„Určitě to bude speciální. Proti Boleslavi nastoupím po přestup poprvé,“ říká Dancák a dodává: „My se celý týden chystali na to, s čím by na nás mohli přijít. Určitě to nebude lehký zápas, ale my si v domácím prostředí věříme.“

ATMOSFÉRA BĚHEM PRVNÍHO DOMÁCÍHO UTKÁNÍ VOTROKŮ