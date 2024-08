V Malšovické aréně se od začátku hrálo velmi opatrně bez výraznějších příležitostí. Až po jednom z rohů zahrál ve vápně rukou Lichý, což odhalilo video a rozhodčí Všetečka nařídil pokutový kop. K tomu se tentokrát postavil Vlkanova, ale stejně jako o týden dříve Mihálik pouze nechal vyniknout soupeřova gólmana. Jeho nepovedenou střelu v pohodě kryl Hruška.

Následovala další pasáž hry bez šancí na obou stranách a když už to vypadalo, že poločas skončí bez branek, Hradečtí udeřili. Horák z levé strany našel na přední tyči Mihálika, který míč dokázal usměrnit do branky – 1:0.

V druhém poločase se na velkou šanci čekalo až do 70. minuty. Střelu Vlkanovy vyrazil Hruška a dorážka střídajícího Koubka se mezi tři tyče nevešla. Dukla si vytvořila tlak až v závěru, ale z brejku mohli rozhodnout Votroci. Kodeš v 85. minutě vyslal do do gólovky Mihálika, jenže ten sám před Hruškou trefil pouze břevno. Mrzet to Hradec nakonec nemuselo, protože Pražané Zadražila nepřekonali a všechny body zůstaly na východě Čech.

Hradec Králové – Dukla Praha 1:0

Fakta – branka: 45. Mihálik. Rozhodčí: Všetečka – Nádvorník, Volf. ŽK: Horejš (trenér) - Lichý, Mešanovič, Ludvíček, Douděra, Rada (trenér). Diváci: 6125. Poločas: 1:0.

Hradec Králové: Zadražil - Čihák, Petrášek, Spáčil - Klíma, Kodeš, Dancák, Horák - Mihálik (88. Šašinka), Vlkanova (90.+3 Krejčí) - Náprstek (62. Koubek). Trenér: Horejš.

Dukla Praha: Hruška - Vondrášek (82. Ullman), Hašek, Peterka, Ludvíček - Lichý, Kozma - Pech (46. Zeronik), Hora (58. Řezníček), Šebrle (88. Douděra) - Mešanovič (58. Špatenka). Trenér: Rada.