Dělal co mohl, přesto jeho výkon nestačil ani na bod. Slovenský gólman ve službách Hradce Králové Pavol Bajza pochytal proti ostravskému Baníku hned několik šancí domácího týmu. Dvakrát však inkasoval v nastaveném čase a Votroci prohráli 0:2.

Pavol Bajza vykopává míč během duelu v Ostravě. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Svěřenci trenéra Jozefa Webera tak nenavázali na heroický výkon z předchozího týdne, kdy při otevírání stadionu rozstříleli České Budějovice. „Chtěli jsme dobře bránit, ale dopředu jsme toho moc neukázali. Baník byl jednoznačně lepší celý zápas,“ mrzelo brankáře Bajzu.

Byl to právě on, kdo dlouho držel naděje Východočechů na případný bodový zisk, když se vyznamenal především proti šancím ještě donedávna spoluhráče z Hradce Filipa Kubaly. „Jsem rád, že mi to proti němu vyšlo, ale nestačilo to ani na bod, což je špatné,“ řekl k tomuto minisouboji a potvrdil, že došlo i na špičkování. „Se Strikym (pozn. autora: Filipem Kubalou) jsme si ze sebe utahovali skoro celý týden, jsme dobří kamarádi. Říkal, že mi dá gól, tak jsem odpověděl, že určitě ne.“

Čisté konto se mu však nakonec udržet nepodařilo. Domácí totiž udeřili v nastaveném čase, když o výhře rozhodl po rychlém brejku přesnou střelou střídající David Buchta. „Čekal jsem od něj, že bude ještě přihrávat někomu ze spoluhráčů. Ale prostě to trefil šajtlí naprosto nechytatelně, nešlo se s tím nic dělat. My jsme tu situaci měli hlavně přerušit už na půlce a nemělo k ní vůbec dojít,“ vrátil se k rozhodujícímu momentu zápasu Bajza. Toho ještě v 95. minutě překonal nigerijský fotbalista Abdullahi Tanko, jenž uzavřel gólový účet sobotního utkání ve Vítkovicích.

„V závěru jsme to museli otevřít, byla to hra vabank a přišel gól po brejku. Je však potřeba zopakovat, že Baník byl tentokrát jednoznačně lepší. My jsme si tu za ten výkon nezasloužili ani bod,“ přiznal jednatřicetiletý zkušený gólman.

VÍC SEBEVĚDOMÍ

V Ostravě se potvrdilo, že Hradci to zatím venku příliš nejde. Jedinou branku ze tří duelů na hřišti svých soupeřů zaznamenal v Plzni Ondřej Šašinka až v 96. minutě. Na Slavii a teď proti Baníku vyšel gólově naprázdno. „Potřebujeme být víc sebevědomí, měli bychom hrát jako doma s Budějovicemi, prostě musíme útočit, nemůžeme čekat na to, kdy dostaneme gól,“ myslí si Bajza.

Hradec přišel o zápas v Ostravě v nastavení, udeřili střídající Buchta a Tanko

A sám si moc dobře uvědomuje, co je potřeba ve venkovních duelech zlepšit. „Naše začátky zápasů jsou hrozné – na Slavii, v Plznii doma s Budějovicemi. Je nutné si na to dát pozor a připravit se na další zápas,“ uzavřel.

Šanci na reparát budou mít hradečtí fotbalisté v neděli, kdy doma přivítají Zlín. Ten po třech prohrách ve čtvrtém duelu poprvé bodoval, když doma remizoval s Libercem.