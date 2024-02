Osmdesát minut kraloval v defenzivě, kvalitní výkon navíc okořenil gólem, svým prvním v černobílém dresu. Ze hřiště ale stoper Filip Čihák spokojený neodcházel. Votroci sice nad Bohemians vedli o dvě branky, ale tříminutový výpadek je stál výhru. Klokani totiž chyby Hradce chladnokrevně potrestali a nakonec si odvezli bod za remízu 2:2.

Atmosféra během utkání Hradce s Bohemians. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Pro nás zbytečná remíza, jelikož jsme vedli 2:0 po bojovném výkonu, pak si to na konci zbytečně zkazíme, kdy dostaneme dva od nich možná hezké góly, ale pro nás hloupé. Ztratili jsme dva body, které jsme měli mít,“ litoval po utkání urostlý obránce.

Čihákova gólová chvíle přišla ve 32. minutě, kdy si naskočil na centr od Lukáše Čmelíka a hlavou zavěsil pod břevno. „Radost z toho samozřejmě mám, ale kdyby z toho byly tři body, radost by byla mnohem větší. Doufám, že mi tam do konce sezony ještě nějaká branka spadne a pomůže nám to k lepším výsledkům,“ přeje si Čihák.

Hořká remíza. Votroci přišli o náskok během tří minut, Bohemku spasil Shejbal

Ten se za Východočechy trefil poprvé až ve svém 26 ligovém duelu. „Měl jsem v hlavě, že jsem v Hradci ještě nedal gól, proto jsem rád, že jsem to prolomil,“ pokračoval.

Fotbalistům ze soutoku Labe a Orlice v prvním ligovém duelu po zimní přestávce fungovalo až do závěru téměř vše. „Řekl bych, že nám to šlapalo, v první půli tam měla Bohemka jednu šanci, jinak si nemyslím, že by nějak hodně hrozili,“ přikývl Čihák.

FORTUNA:LIGA - 20. KOLO: FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905.Zdroj: Lubomír Douděra

Jenže svěřenci trenéra Václava Kotala zápas ke třem bodům nedotáhli. V 80. a 83. minutě totiž dvakrát zchladil Malšovickou arénu hostující Jan Shejbal, který se postaral o vyrovnání.

„Nevím, jak si vysvětlit, že nedokážeme posledních deset minut odehrát stejně jako zbytek zápasu,“ kroutil hlavou Čihák a dodal: „Takový výpadek by se určitě neměl stát. Bohemka vypadala, že už nemá sílu, my jim to pak darujeme. U prvního gólu jsme hloupě ztratili balón uprostřed pole, pak jsme to nezachytili. U druhé branky jsme přišli o jednoho hráče, který leží na zemi. Nevím, jestli to byl faul, nebo ne, ale je to minus jeden, což pak chybí. Hrozná škoda.“

VIDEO: Fanoušci Bohemians prošli Hradcem. Před zápasem zablokovali náměstí

O to horší, že něco podobného se Votrokům nepřihodilo poprvé. „Hned v kabině jsme si něco řekli, protože se nám to stalo už s Ostravou. Řekli jsme si, že je to špatně a že už se to nesmí opakovat,“ uvedl Čihák.

Proti Bohemians si premiéru v lize odbyl hradecký gólman Adam Zadražil. Svůj tým dlouho držel, se střelami Shejbala však nic dělat nemohl. „Určitě nás to kvůli Adamovi mrzí, mohl mít první start v lize a hned nulu. Budeme mu to muset vrátit v dalších zápasech,“ uzavřel Čihák.