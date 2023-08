Výjezd podzimu. Tak pojali fanoušci fotbalistů Hradce Králové nedělní zápas v pražském Ďolíčku proti Bohemians. Zápas 6. kola FORTUNA:LIGY bude mít výkop v 15 hodin.

VÝHRA. Poslední domácí mač se Hradci vydařil, když porazil Zlín 2:0. Pojistku přidával odchovanec Daniel Horák. | Foto: Lubomír Douděra

Po skvělé loňské sezoně čekali Klokani od startu sezony rozhodně víc. Svěřenci Jaroslava Veselého zatím v sezoně, ve které si vyzkoušeli i kvalifikaci Evropské konferenční ligy, nasbírali v pěti zápasech dvě výhry. V posledním kole navíc padli v Českých Budějovicích, které byly do té doby poslední.

Může tedy za jejich výkyvy náročný program? „Říká se to, loni to postihlo Slovácko. Jsou to ale jejich interní záležitosti, nemám právo to hodnotit. V každém případě už v Evropě nejsou a soustředí se jen na ligu,“ upozorňuje Weberův asistent Stanislav Hejkal.

Votroci mají na startu sezony o bod více než Bohemka (7), ale po velmi těžkém losu se vstup do letošního ročníku nejvyšší soutěže dá považovat za vydařený. Naposledy Východočeši na Malšovickém stadionu přehráli 2:0 Zlín a i po dvou zápasech drží v nové aréně stoprocentní bilanci.

Uplynulý týden byl však pro skromný klub hodně turbulentní. Do dánského Midtjyllandu odešel Adam Gabriel, Hradec tak přišel o stálici základní sestavy a také o výraznou personu v kabině. Na druhou stranu se vrátil stoper Filip Čihák, který ve městě pod Bílou věží hostoval už loni z Plzně. Na západě Čech si nadějný obránce přivodil během tréninku zranění a po delší rekonvalescenci znovu oblékne černobílý dres.

Zápasy v Ďolíčku jsou vždy speciální pro nejzkušenějšího muže hradeckého týmu Jakuba Radu. Ten v týmu z Vršovic strávil během své bohaté kariéry čtyři sezony. „Těším se na Bohemku hodně, Ďolíček je specifické místo, většina hráčů ho nemá ráda. Já tam ale strávil hodně let, stihl jsem si to prostředí oblíbit. Věřím, že se nám tam podaří zase něco urvat,“ doufá šestatřicetiletý špílmachr.

Loni se to Východočechům povedlo, když z Prahy přivezli výhru 2:1. Před startem letošní sezony došlo navíc na trase Hradec – Bohemians k jednomu transferu. Salon republiky opustil gólman Michal Reichl, který si v dresu Klokanů rychle vybojoval místo jedničky. A ještě nevynechal ani minutu.

Udržel si pozici i po prohře v Budějovicích a zachytá si proti bývalým spoluhráčům? To se dozvíme až v neděli.