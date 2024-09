Možná si na to ještě vzpomenete. Před dvěma lety cestovali fotbalisté Hradce Králové k ligovému utkání do Ďoličku, jenže přívalový déšť duel proti Bohemians znemožnil odehrát. Teď se něco podobného přihodilo znovu. Extrémní srážky zastihly Česko a Ligová fotbalová asociace se rozhodla celé kolo Chance Ligy raději odložit.

Ano, je pravda, že dva roky zpět byla situace trochu jiná. V Praze pršelo až v sobotu, přívalový déšť byl však tak intenzivní, že se okamžitě zvedla hladina Botiče, který protéká vedle legendárního Ďolíčku a rozhodčí Miroslav Zelinka označil hřiště za nezpůsobilé.

Teď je odloženo celé kolo první i druhé ligy z důvodu přetrvávajících dešťů a obav z případných záplav… Svěřenci trenéra Davida Horejše měli proti Klokanům nastoupit v neděli od 18.30.

„Řídící orgán soutěží se s ohledem na mimořádnou situaci na celém území České republiky, kdy se očekávají extrémně silné deště a v některých oblastech i záplavy, rozhodl odložit všechna utkání 8. kola Chance Ligy a 9. kola Chance Národní Ligy,“ napsal na sociální síti X výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

„Toto rozhodnutí bylo přijato v souladu s Rozpisem celostátních soutěží, na základě nepříznivé předpovědi počasí, a především kvůli bezpečnosti hráčů, fanoušků i všech ostatních osob podílejících se na organizaci zápasů. Bezpečnost je pro Ligovou fotbalovou asociaci v této situaci naprostou prioritou. Dalším klíčovým faktorem při rozhodování byla rovněž společenská odpovědnost, kterou LFA vnímá obzvláště silně v těchto chvílích. Členové integrovaného záchranného systému, jako jsou policisté, hasiči a zdravotníci, kteří běžně asistují při organizaci zápasů, budou v následujících dnech a hodinách nezbytně potřební v terénu při pomoci obyvatelstvu. LFA chce všem vyjádřit podporu a mnoho sil,“ doplnil Bárta.

VÝCHODOČEŠI SOUHLASÍ

K mimořádnému rozhodnutí LFA se vyjádřil i tiskový mluvčí hradeckého klubu Petr Šatalík. „Odložení nedělního utkání v Ďolíčku kvitujeme. Počasí, které aktuálně na území republiky panuje, není příznivé pro to, aby se v něm hrál ligový fotbal. Na podmáčeném terénu by utrpěla kvalita hry samotné, rovněž by mohlo dojít ke zranění hráčů. Také podmínky na stadionu by pro fanoušky nebyly optimální,“ řekl Deníku.