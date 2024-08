Vyzvou soupeře, který je mezi elitou nováčkem. Na druhou stranu ho ještě nikdy v nejvyšší soutěži neporazili. Fotbalisté Hradce Králové se v 5. kole Chance Ligy pokusí proti Dukle Praha tuto nelichotivou bilanci změnit. V Malšovické aréně se bude hrát v sobotu od 14.30. Do utkání navíc mohou na každé straně naskočit velmi zajímavé posily.

Votroci už před nedávnem dotáhli přestup vytouženého stopera. Na východ Čech se po letech v zahraničí vrátil Tomáš Petrášek. Minulý týden proti Baníku ještě nenastoupil, teď to vypadá, že by se na hřišti mohl objevit. Na předzápasové rozcvičce se v Ostravě zranil Karel Spáčil a do obranné řady se musel stáhnout kapitán Petr Kodeš. Svoji úlohu zvládl tradičně skvěle, jenže tým přišel o vyloučeného Jakuba Kučeru a celkově bojuje s absencemi.

Velké jméno získali i Pražané. Ve čtvrtek byl oznámen příchod zkušeného kanonýra Jakuba Řezníčka z Brna. Šestatřicetiletý forvard se vrací zpátky na ligovou scénu. Kromě toho aby pozvedl tradiční značku, se bude moci zapsat do historie. Do klubu ligových kanonýrů mu totiž chybí dva zásahy. Jestli zítra nastoupí, bude hlavní hrozbou pro hradeckou obranu. A právě souboje dvou zkušených noviců by mohl být hlavním tahákem sobotního špílu.

Oba by do utkání vstupovali v jiném rozpoložení. Zatímco Petrášek v posledních dnech řešil hlavně stěhování sebe a rodiny z Asie do Česka a do soutěžního zápasu naskočil naposledy v březnu, tak Řezníček se se Zbrojovkou rozloučil stylově, jediným gólem jí vystřelil výhru nad Táborskem.

Fanoušci? Povolený doping

Dukla pod vedením trenéra Petra Rady vybojovala ze čtyř utkání jednu výhru a se třemi body je na čtrnáctém místě tabulky. „Je tam spousta fotbalistů, kteří už nejvyšší soutěž hráli, nejedná se o klasického nováčka. Mají trenéra, který má spoustu zkušeností, takže se na nás určitě dobře připraví,“ upozorňuje hradecký asistent trenéra Adrián Rolko.

Celek z hlavního města naposledy prohrál 0:2 doma s Jabloncem. „Utkání se lámalo, když Dukla nedala penaltu. Jablonec pak šel do dvoubrankového vedení a v závěru už si to pohlídal. My musíme být v tomhle utkání trpěliví, abychom si vytvořili příležitosti, ze kterých budeme moci udeřit,“ má jasno Rolko.

Východočeši v letošní sezoně před domácími fanoušky ještě neprohráli. Zatím v Malšovické aréně přehráli Teplice i Mladou Boleslav. Proti Dukle budou chtít potvrdit, že se z nového stadionu stává nedobytná tvrz. „Fanoušci jsou pro nás povolený doping. Těšíme se, že přijde hodně lidí, kteří nás budou podporovat stejně jako při zápase s Boleslaví, kdy nás hnali za vítězstvím,“ přeje si kapitán Votroků Kodeš.