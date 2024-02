/PŘED STARTEM JARA/ Nový stadion domácím výsledkům pomohl, jenže venku to nebylo ono (pouze jedna výhra), přišly i zbytečné ztráty a nečekaný výbuch ve Zlíně. Fotbalistům FC Hradec Králové patří po podzimu 12. místo se ziskem 20 bodů, pár jich určitě do spokojenosti chybí. Na jaře se Votroci budou chtít rychle vzdálit záchranářským bojům a zařadit se do klidnějšího středu tabulky. Kádr pod vedením trenérského barda Václava Kotala v zimní přípravě ukázal, že na takový cíl rozhodně má.

Atmosféra během utkání FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Teplicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

Východočeši vsadí na stabilitu. V týmu došlo pouze k minimálním pohybům. Odešli jen dva hráči (gólman Pavol Bajza a stoper Ondřej Ševčík). Do týmu přišli mladíci Karel Spáčil a Daniel Kaštánek a brankář Milan Knobloch. Vedení po letním třesku, kdy v týmu došlo k velké obměně, nechtělo něco podobného opakovat. Věří, že si kádr sedl a v druhé polovině ročníku to potvrdí.

FORTUNA:LIGA – 20. kolo: FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905, neděle 15.00, Malšovická aréna

Los na začátku jara je hodně zrádný. První tři kola proti hodně ambiciózním protivníkům Bohemians (doma), Olomouc (venku), Mladá Boleslav (doma). Rozhodně těžké duely, na druhou stranu povedený start by mohl pomoci psychice.

Cenný skalp

Hradec na závěr herního soustředění v Turecku přehrál ukrajinský velkoklub Šachtar Doněck 2:0. K tomu mu pomohl velmi disciplinovaný výkon do defenzivy. V útoku se zase ukázal Ondřej Šašinka, který vsítil obě branky a výrazně si řekl o větší minutáž během jarní části ročníku. Jeho výkon proti účastníkovi Ligy mistrů chválil i kouč Václav Kotal.

„V předchozích utkáních jsme hráče kritizovali, že málo zakončovali. Jsem rád, že to Šáša vzal na sebe. Víme, že má velmi dobré zakončení a jenom to potvrdil. O místo v základní sestavě si řekl,“ komentoval. Výkon z povedené generálky by si chtěli Votroci přenést i do ligy. „Vítězství si ceníme, Šachtar je mužstvo, které hraje evropské poháry. My jsme podali zodpovědný výkon a bude pro nás rozhodující, abychom ho dokázali zopakovat i v prvním mistrovském utkání proti Bohemians, dodal Kotal.

Šachy mezi třemi tyčemi

Během zimní přestávky v Hradci skončila jasná podzimní jednička Pavol Bajza. „Pavol u nás odvedl dobré služby, za které mu děkujeme. V létě mu ale končí smlouva a my došli k závěru, že ji dál prodlužovat nebudeme. Vše jsme pečlivě zvážili a po návratu z Malty se rozhodli vše urychlit,“ uvedl sportovní ředitel klubu Jiří Sabou.

Umistění po podzimu: 12. místo (20 bodů, 21:30)

Zápasy v přípravě: Hradec Králové – Austria Vídeň 0:0, Olomouc – Hradec Králové 1:1, Hradec Králové – Trnava 2:1 (soustředění Malta), Hradec Králové - Oboloň-Brovar Kyjev 2:0, Hradec Králové – Gostivar 1:1, Šachtar Doněck – Hradec Králové 0:2 (soustředění Turecko).

Vedení reagovalo příchodem Milana Knoblocha. Jedničkou však bude někdo jiný, což jasně zaznělo na úterní tiskové konferenci. „Už máme jasno, jedničkou by měl být Adam Zadražil,“ řekl Kotal. Nadějný gólman se skvěle ukázal v přípravě, problémem by mohl být nedostatek zkušeností, když v lize ještě nezapsal ani jeden start. Rozhodnutí ale podpořilo i vedení. „Šanci si určitě zaslouží. Makal na sobě a dozrál, všichni věříme, že to zvládne,“ doplnil Sabou. Třetím do party je Patrik Vízek.

Kde hledat opory?

Parádní návrat do města pod Bílou věží prožil Václav Pilař, jenž patřil na trávníku k tomu nejlepšímu, a fanouškům dal vzpomenout na úspěšnou spolupráci mezi ním a trenérem Kotalem. K němu se přidalo další velké jméno – Ladislav Krejčí. Odchovanec Sparty na východě Čech úspěšně restartoval kariéru. Oba dva velezkušení borci jsou klíčovými personami kádru. Hradec potřebuje, aby byli zdraví. Hned čtyřikrát se během podzimu trefil krajní obránce Daniel Horák. Na tohle číslo nebude jednoduché navázat, ale i on byl trefou do černého. Ve středu obrany vyčníval po zranění spolehlivě hrající Filip Čihák. Důležité bude forma i dalších defenzivních stálic – stopera Jakuba Klímy a záložníka Petra Kodeše.

Kodeš: Musíme se vrátit k nepříjemnému fotbalu, ten vadí každému soupeři v lize

Žolík

Votroci budou určitě vsázet na týmové pojetí hry, které je v předchozích úspěšných sezonách zdobilo, což potvrdil i kapitán Petr Kodeš. „U nás to není o jednotlivcích, máme to založené na týmovém výkonu. Musíme být jednotní a potřebujeme, aby byli zdraví všichni hráči a mohli pomoci týmu,“ řekl. A má bezpochyby pravdu. Našim tipem na překvapení jara je útočník Matěj Koubek. Na podzim nebyl dlouho zdravotně fit, poté nastupoval pouze za třetiligovou rezervu. To všechno ho však posílilo a má obrovskou motivaci dokázat, že do prvního týmu patří.

Pilař si návrat do Hradce užívá: Podzim? Na hřišti jsem se cítil moc dobře

Dvakrát za teplem

Letošní zimní přestávka byla pro Východočechy hodně speciální. Za lepšími tréninkovými podmínkami se totiž k moři vydali hned dvakrát. Nejprve se týden připravovali na Maltě, kde odehráli duely v Tipsport Cupu. Před jarním startem FORTUNA:LIGY následně na herní soustředění odletěli do Turecka. Luxus v podobě přípravy v teple a na přírodních trávnících si nemohli vynachválit. „Obě dopadla naprosto skvěle,“ přikývl Kotal. Teď už „jenom“ všechno dobré přenést do soutěžních duelů a co nejrychleji se vyhnout záchranářským starostem.