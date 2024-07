„Chyběli moc. Jsou to všechno čtyři hráči, kteří by určitě zkvalitnili naši hru, to je potřeba říct. Na druhou stranu jsem rád za kluky, kteří nastoupili, a i za ten jejich předvedený výkon. Věřím, že až se tito hráči připojí, budeme mít ještě větší kvalitu,“ přiznal hradecký kouč David Horejš.

Zároveň prozradil, jak to s jeho svěřenci vypadá. „U Venci Pilaře a Ládi Krejčího to bude asi na trošku delší dobu,“ řekl.

Přitom v minulé sezoně se oběma borcům, kteří toho mají hodně za sebou, zranění vyhýbala. Pilař odehrál 30 ligových duelů, Krejčí jen o tři méně. Oba byli klíčovými muži týmu.

U zbylých dvou fotbalistů jsou prognózy příznivější. „Adam Vlkanova a Kuba Kučera se dají snad v co nejbližší době do pořádku. U Adama jsme nechtěli riskovat, aby z toho bylo zranění na delší dobu. On měl problémy už po prvním poločase proti Teplicím, proto jsme ho střídali. Ale snad bude brzy zpátky,“ pokračuje Horejš.

DVA SMOLNÉ MOMENTY

Absence byly samozřejmě především v ofenzivně hodně citelné. Když se k tomu navíc přičte to, že Daniel Vašulín už stál na straně soupeře, byl výkon černobílých minimálně důstojný.

Remízu mohl Hradci zařídit dvacet minu před koncem Juliš, který hlavou překonal domácího brankáře Jedličku, ale gól neplatil kvůli těsnému ofsajdu. „Mají kalibrovanou čáru a údajně ofsajd byl, tam se o tom nemá cenu bavit. Někdy vám to přinese štěstí, teď to byla smůla. Myslím, že jsme si tu branku za druhý poločas zasloužili. Aktivita z naši strany tam byla. Měli jsme víc šancí než domácí,“ litoval Horejš.

Plzeň už před tím výborně chytajícího Zadražila překonala z penalty, kterou vyrobil nešťastným zákrokem hradecký kapitán Kodeš a Šulc nadvakrát uspěl.

„Tu jsme jim bohužel darovali. Sám Kody hned věděl, že situaci nevyhodnotil dobře. Takový prostě fotbal je. Já jsem mu říkal, ať si z toho nic nedělá. Několikrát před tím týmu pomohl. Škoda, že to Zadry nedokázal vyrazit někam jinam a Šulcik to pak dohrál,“ popsal Horejš zlomový moment nedělního večera.