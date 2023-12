Loni měli v polovině listopadu (soutěžně) odpracováno, letos je vše jinak. Fotbalisté Hradce Králové prožívají nejtěžší období podzimní části sezony paradoxně v prosinci, kdy se teploty pohybují kolem nuly, hráči jsou náchylnější ke zraněním a stavy hřišť nejsou v optimálním stavu. Navzdory všemu odehrají svěřenci trenéra Václava Kotala v jedenácti dnech čtyři duely. Pokud to ovšem zimní počasí dovolí.

Gól Conrada Wallema, který rozhodl o tom, že Hradec skončil v MOL Cupu | Video: Deník

Ten první pohárový proti Slavii už mají za sebou a rozhodně nebyl lehký. Někteří hráči strávili na hřišti 120 minut, vydali se ze všech sil, pobavili fanoušky. Postup proti jednomu z gigantů domácí scény však stejně v prodloužení utekl. Do čtvrtfinále se po brankách Wallema a van Burena protlačili Pražané.

Prohra mrzela o to víc, že přišla po smolné brance, kdy míč po hlavičce Wallema ve 109. minutě neskočil a po bahně se doklouzal do branky. Jinak skvělý gólman Východočechů Zadražil toho nemohl moc dělat. „Chytal velmi dobře, pak dostane takovou branku. Asi vynadám trávníkářům,“ usmál se i přes prohru a vypadnutí z pohárové soutěže Kotal.

Gólman Zadražil o velké premiéře i o smolném gólu po nečekaném (ne)odskoku míče

Na svůj tým, kterému chyběly opory Pilař, Vašulín či Bajza, mohl být po zápase právem hrdý. Výkon Hradce vyzdvihl i Trpišovského asistent Jaroslav Köstl. „Byl to velmi dobrý fotbal z obou stran a v krásném prostředí.“

Jízda pokračuje

Duel se Slavií byl však jenom začátkem. Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice odehrají do 16. prosince ještě tři nesmírně důležité ligové mače. V sobotu se představí naposledy v tomto roce v Malšovické aréně, kde přivítají ostravský Baník (18.00). A odpočinku po náročném 120 minutovém představení moc nebude. „Určitě to budeme cítit, ale už teď jsme začali regeneraci a děláme všechno možné pro to, abychom to zvládli,“ vykládal po osmifinálovém duelu stoper Votroků Jakub Klíma.

Obrazem: Byli jste na fotbale Hradec - Slavia? Najděte se na fotkách!

Na středu LFA nařídila dohrávku tří utkání 17. kola, což pro Hradec znamená náročnou cestu do Českých Budějovic. V sobotu pak podzim (zimu) zakončí další štrekou – tentokrát do Zlína.

„Rozhodnutí respektujeme, ale na těch terénech to budou těžká utkání. Pokud budou všichni hráči zdraví, tak to beru. Může se ale stát, že dojde ke zranění, což by byl samozřejmě velký problém. Navíc jsem viděl, že v jižních Čechách zase chumelí, takže je otázka, jestli budou hřiště připravená,“ dodal Kotal. Na obzoru je oteplení, náročný program se tak s velkou pravděpodobností odjede komplet.