/FOTO, VIDEO/ Zájem o první fotbalovou ligu letos rapidně vzrostl. Divácky ji táhnou tradiční kluby Sparta, Slavia či Baník. K ním však přibyl jeden výrazný hráč. Hradec Králové prožívá na novém stadionu nefalšovaný boom. Fotbal lidi ve východočeské metropoli táhne. Posuďte sami. Votroci měli během základní části pátou nejvyšší návštěvnost napříč republikou!

Atmosféra v Malšovické aréně. | Video: Deník/Vladimír Machek

V průměru chodilo do Malšovické arény přes sedm tisíc fanoušků (7 362). Dohromady se bylo na fotbal na soutoku Labe a Orlice podívat 110 426 diváků.

„Na začátku sezony jsme hodně pracovali na průzkumech u fanoušků. Myslím, že se vyplatilo. Dali jsme si cíl, kterým bylo 5 500 diváků, což jsme výrazně překonali. Panuje velká spokojenost,“ řekl Deníku marketingový ředitel FC Hradec Králové Aleš Havel.

Statistikám vládne Slavia (17 716) v závěsu je Sparta, ta má však nižší kapacitu stadionu. Průměrnou návštěvnost přes 9 000 fanoušků během domácích duelů překonaly ještě Baník (9 360) a Plzeň (9 030). Pak už jsou Hradečtí.

Ve městě pod Bílou věží je fotbal historicky velmi oblíbený. Klub bohužel nepříjemně dojížděl na to, že neměl důstojný stadion. Starý Malšák byl pro lidi velmi nekomfortní, navíc se na něm často hrála pouze druhá liga. Minulé dvě sezony Východočeši zase strávili v mladoboleslavském azylu. Ježdění do středních Čech bylo pro fanoušky velmi náročné, a to jak z časových, tak i finančních důvodů.

Hlavně kvůli tomu byl Hradec loni nejhorší v lize. Ve městě automobilů jeho zápasy průměrně navštívilo 1 533 diváků. To vše se stavbou nové arény změnilo. Černobílí rázem patří mezi atraktivní místo na prvoligové mapce.

Pohled na plný stadion si užívá i současný hradecký kouč David Horejš. „Vážím si toho, v jakém počtu tady diváci chodí a vytváří atmosféru, je to něco neskutečného. Před každým zápasem opakujeme hráčům, že je to ohromná motivace. Chceme, aby zvedali kredit hlavně kvůli těm lidem. Stadion dostal klub úplně jinam a já jsem hrozně vděčný, že tady můžu být a jsem toho součástí,“ uvedl.

Návštěvnost na domácích zápasech Hradce v lize České Budějovice 9 058

Zlín 8 567

Olomouc 9 150

Jablonec 7 762

Sparta Praha 9 300 (vyprodáno)

Teplice 6 412

Liberec 6 318

Plzeň 7 818

Ostrava 5 075

Bohemians Praha 6 118

Mladá Boleslav 5 509

Pardubice 8 519

Karviná 5 508

Slovácko 6 012

Slavia Praha 9300 (vyprodáno)

Naopak u dna ligové tabulky, co se návštěvnosti týče, zůstávají „tradiční“ lokace. Nejméně táhne fotbal v Jablonci. Diváci příliš nechodí ani v Karviné či Mladé Boleslavi. Ani jeden z klubů se nedostal přes průměr 3 000 diváků. Zklamáním je pak Liberec, který tuto metu překonal jen těsně (3 080). To vše by ale určitě chtěl změnit nový majitel Ondřej Kania, jenž má se Severočechy velké plány.

Letošní ligový ročník je v návštěvnosti druhý nejlepší v historii. V průměru chodilo na stadiony 6 389 fanoušků. Více jich bylo pouze v sezoně 1996/1996 (7 155). Že se česká nejvyšší soutěž stává zajímavější, dokazuje i srovnání oproti loňsku. Tehdy chodilo v průměru „jen“ 5 528 diváků.

VELKÁ SATISFAKCE

Obloukem se znovu vracíme do Hradce Králové, ten na tom má velký podíl. Kromě skvělých příznivců, kteří si duely na krásném stadionu užívají, se snaží i klub. Už na začátku sezony přišel s novým logem a identitou. Začal se výrazně prodávat merch, což je vidět na každém domácím utkání. Příznivci chodí fandit v černobílých barvách.

„Těší mě to. Pozorujeme to nejenom na stadionu, ale i ve městě. I pro mě samotného je vidět děti, které nosí naše kšiltovky, šály, mikiny, velká satisfakce za práci, kterou tady děláme. Prodej merchandisingu se nám logicky od minulé sezony několikanásobně zvýšil. Zlepšovat se dá cokoliv, ale aktuálně jsme spokojeni i tady,“ dodal Havel.

