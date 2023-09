V neděli se v lize vrátili na vítěznou vlnu, když udolali Jablonec, dnes se hradečtí fotbalisté pokusí proklouznout do osmifinále MOL Cupu. V cestě jim stojí druholigová Jihlava, duel na Vysočině začíná v 18 hodin.

V Soběslavi vyhráli fotbalisté Hradce Králové 4:2, jak si povedou v Jihlavě? | Foto: Tomáš Danko

S čím do něj svěřenci staronového trenéra Václava Kotala půjdou? „Máme široký kádr, takže do zápasu pošleme hráče, kteří v neděli nebyli využiti. Uvidíme, jak se ukážou, protože následně nás čekají dva těžké ligové zápasy. Derby s Pardubicemi a pak pražská Sparta, v obou případech bude vyprodáno. Předpokládám, že během těchto tří duelů dostane příležitost celý kádr,“ plánuje si hradecký kouč.

V Jihlavě to bude zajímavý duel pro mladého beka Daniela Horáka, který v dresu Vysočiny odehrál jednu sezonu. „Na zápas se moc těším, bude to pro mě speciální utkání," přiznává a upozorňuje. „Pohárové souboje nejsou nikdy jednoduché, ale my to teď určitě budeme chtít zvládnout."

Hradecký Horák rozhodl proti Jablonci: Byla to válka, hrálo se o "šest" bodů

Východočeši do 3. kola MOL Cupu postoupili přes divizní Soběslav. Na jihu Čech vyhráli 4:2, teď je ale čeká trošku jiný kalibr. Jihlavě patří osmé místo ve druhé lize. Začátek ročníku měla výborný, v posledních týdnech však přišel výsledkový propad, když z posledních pěti zápasů získala pouhý bod za remízu.

A jak vidí Votroky na Vysočině? „Čeká nás silný prvoligový celek s řadou velmi kvalitních fotbalistů. Přesto věříme, že nejsme bez šancí a můžeme proti účastníkovi nejvyšší soutěže uspět," uvedl pro klubový web asistent trenéra Jihlavy Pavel Mazánek.