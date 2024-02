Mluví za něj výsledky. Sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou v klubu působí již šestým rokem. Za tu dobu se mu s ním povedlo díky jasně stanovené koncepční práci postoupit do nejvyšší soutěže, v ní vybojovat šesté a osmé místo. Teď před ním však stojí asi nejtěžší půlrok. Votroci do jara vstupují až z dvanácté pozice, nový stadion i enormní zájem diváků s nim spojený může tým dostat pod tlak.

Atmosféra v Malšovické aréně během utkání. | Video: Deník/Vladimír Machek

Sabou kádru však věří. O tom vypovídá fakt, že na soutoku Labe a Orlice nedošlo v zimní přestávce k žádným velkým změnám. Tři příchody a dva odchody jsou toho důkazem. „Rotace hráčů byla minimální. Nechtěli jsme dělat překotné změny, v létě jich bylo až až,“ potvrzuje sportovní ředitel. O síle černobílých napoví už nedělní start jara. Východočeši přivítají v Malšovické aréně od 15 hodin Bohemians Praha 1905.

S čím vy osobně jdete do jarní části sezony?

S tím, že je pouze na nás, aby se na novém stadionu hrála v příštím roce nejvyšší liga. Rozdíly jsou nepatrné. Prostě musíme odehrát jedenáct kol, připravit se na každý duel a nechat na hřišti život. Za sebe říkám, že kádru věřím a cítím z něj odhodlání.

Pokračujte.

Mám v sobě pocit, že si všechno sedlo, věci do sebe zapadly. Jsou rozdělené role v týmu a vykrystalizovala se i sestava. Všichni v klubu chceme, abychom se dostali do klidného středu.

Co tlak z velkého zájmu, nové arény, může dolehnout?

Může to třeba i trochu svazovat, ale v přípravě jsem cítil, že tým za tím půjde. Vše ale záleží na tom, jak v neděli odstartujeme, protože výsledky se pak odrážejí v celkové atmosféře v klubu.

Pojďme k posilám. Přišli tři noví hráči, můžete je popsat?

Přišel gólman Milan Knobloch, což je hráč z východočeského regionu. My o něj měli zájem už před rokem a půl, když přicházel Pavol Bajza. Teď byl volný, loni působil na Kypru a podzim strávil na Slovensku. Má své kvality i ligové zkušenosti. Druhým je Karel Spáčil z Prostějova. Odchovanec tamního fotbalu, který za poslední rok udělal velký progres. Navíc je to typologicky zajímavý hráč, po kterých kouká celá liga. Levonohý stoper s dobrou rozehrávkou. Pochopitelně to pro něj bude velký skok, ale na soustředění v Turecku se prezentoval bez bázně a hany. Já v něm vidím velký potenciál.

Třetím do party je Daniel Kaštánek.

Další hráč ze sparťanské líhně. Něco podobného jako u nás byli Ryneš, Gabriel či Pudhorocký. Mladý talentovaný hráč, který tam prošel akademií. Béčko Sparty jezdím hodně sledovat, chtěl jsem ho už v létě, což se nepovedlo. Teď však dozrál čas a povedlo se mi ho přivést na roční hostování.

Čím vás zaujal?

Konstruktivní hráč do středu pole, má dobrou postavu, je vysoký a hodně silný na balónu. Při svém mládí potřebuje ještě něco přidat, třeba zesílit, což je pochopitelné, ale má předpoklady jednou hrát i ve větším klubu.

Jiří Sabou (vpravo) a Ladislav Krejčí.Zdroj: www.fchk.cz

Spolupráce se Spartou očividně funguje velice dobře.

Po odchodu Honzy Mejdra na Letnou jsme se ke Spartě dostali blíž a daří se nám sem přivádět hráče, kteří mají velkou kvalitu. Je docela těžké dostávat hráče do Hradce třeba právě ze Sparty, ale oni nám mohou pomoct, sobě také a pak se třeba vrátit. Jinak je potřeba vnímat, že je nesmírně složité přivést hráče ze Sparty na trvalý postup. Musíme být rádi alespoň za dlouhodobé hostování. Je to asi úděl nás, menších klubů.

Když se vrátíme ke gólmanskému postu, kdo bude jednička?

Nejblíže k ní má Adam Zadražil. Na šanci u nás čeká dlouho a nyní je připravený ji uchopit.

V týmu máte pouze české a slovenské hráče, nepřemýšleli jste nad cizinci?

Zatím jdeme cestou soudržnosti, která v této kombinaci funguje. Na zahraniční hráče jsme nebyli připraveni. Díky novému stadionu se to posouvá. Nebráníme se nějaké přivést, teď k tomu bylo hodně blízko, ale nakonec jsme do toho nešli. Konstatovali jsme, že tady máme lepší fotbalisty. Stále tvrdím, že pokud to děláte v nějakých podmínkách, a nejste Sparta či Slavie, což jsou v dnešní době už evropské kluby schopné cizince přivádět a pracovat s nimi, tak český fotbal je založený na kabině, sociálních vazbách a hlavně soudržnosti.

S kádrem jste tedy spokojený?

Jsem. Povedlo se posílit všechny řady. V týmu je přetlak, máme dvaadvacet hráčů a každý může hrát. V útoku jich máme tolik, že se ani všichni na hřiště nedostanou. Jsou tam Vašulín, Šašinka, Hais, Koubek, mohou tam nastupovat Krejčí s Pilařem. Trenér má hodně variant.

Je tým připravený na to, aby praktikoval podobnou hru, jako v předchozích dvou úspěšných sezonách?

Jsem o tom přesvědčený, protože kdyby to tak nebylo, tak by ti hráči tady nebyli. V Hradci jsem šestým rokem a za tu dobu se snažíme přivádět fotbalisty, kteří mají charakter, touhu prosadit se a hráčskou kvalitu. Z této cesty neuhýbám ani v první lize. Je důležité vědět, že někoho přivést do Hradce je dost složité, protože domácí trh je přebraný. Proto přivádíme mladé kluky, kteří nejsou tak okoukaní, ale mají potenciál. Logicky se to nemusí vždy povést, nikdo není dokonalý, na druhou stranu si myslím, že za těch šest let se nám něco povedlo. Pořád jdeme dopředu, i když v létě se to trochu zaseklo. Připisuji to právě mnoha změnám v kádru. K tomu přišla věc s koučem Weberem, kdy šly okolnosti proti němu, ale to je fotbal. S trenérem Kotalem se chceme vrátit k tomu, co nás zdobilo, chceme být soudržní, kompaktní a nepříjemní pro každého soupeře. Trenér k tomu chce přidat ještě více fotbalovosti, ale tak by to mělo být, nechceme být týmem, který jenom boří.