Více než tisícovka hradeckých fanoušků se přímo na stadionu v Mladé Boleslavi vysněného postupu do předkola Evropské konferenční ligy po prohře 1:3 nedočkala. Oslabení Votroci totiž přišli o naděje už během úvodního dějství, když dvakrát inkasovali a červenou kartu viděl Jakub Klíma. Po změně se do historie nejvyšší soutěže jako nejstarší střelec zapsal proměněnou penaltou Marek Matějovský. Za hosty v závěru korigoval z pokutového kopu Lukáš Čmelík.

FORTUNA:LIGA, zápas o Evropu: FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Východočeši museli před pátečním mačem řešit nepříjemnosti se sestavou. Z různých důvodů chybělo hned šest hráčů. Po červené z minulého duelu absentoval kapitán Petr Kodeš, kterého nahradil František Čech. Ve středu hřiště zase nemohl nastoupit kvůli dohodě klubů Samuel Dancák a prostor tak dostal Daniel Kaštánek.

ZASE ČERVENÁ

V úvodních minutách měli hosté více ze hry, jenže dva trestné kopy Krejčího nedopadly podle představ, naopak udeřili fotbalisté z města automobilů. Ve 13. minutě dostal před vápnem hodně času na střelu Kadlec, tu Zadražil vyrazil pouze před sebe a s pohotovou dorážkou přispěchal Mareček – 1:0.

Ve 36. minutě předvedli nádhernou akci Votroci. Pilař si vyměnil míč s Krejčím a ten ho naservíroval pro volného Vašulína. Vytáhlý útočník z malého vápna trefil pouze Trmala. A bylo zle…

Chvíli před poločasem vyslal Sakala do úniku Jawa, toho stíhal Klíma. Rozhodčí Berka nejprve faul neviděl, ale po intervenci VARu původní výrok změnil a hradecký stoper se pakoval ze hřiště. Z následné standardky sice Ladra trefil pouze zeď, dlouho ho to mrzet nemuselo. V nastaveném čase dostal balón ve vápně Mareček, jeho pokus z otočky Zadražil vyrazil, ale na dorážku Kostky, kterou ještě tečoval Čech, byl krátký – 2:0.

Po změně stran doplnil stoperskou trojici Čihák, ale nepříznivý vývoj zvrátit nedokázal ani on. Naopak Čmelík ve vápně fauloval Kadlece. K desítce se postavil nejzkušenější hráč na hřišti Matějovský a Zadražila poslal na druhou stranu – 3:0.

V závěru pak už pouze snížil a alespoň malou radost udělal fanouškům proměněnou penaltou Čmelík – 3:1.

„Byly tam dva momenty, které utkání rozhodly. Za stavu 0:1 jsme neproměnili tutovou šanci Vašulína a pak červená karta, která to ovlivnila. Boleslav má zkušené hráče a po druhém gólu si to pohlídala. Nechtěli jsme to vzdát, protože přijeli fantastičtí fanoušci, ale po třetí brance už to bylo složité. Lidé nám vytvořili domácí prostředí a mrzí mě to za ně,“ řekl na O2 TV hradecký kouč David Horejš.

Předkolo Evropské konferenční ligy si zahrají Středočeši. Hradečtí se i přes prohru nemají za co stydět, na sezonu bude vzpomínat jako na velmi vydařenou.

Mladá Boleslav – Hradec Králové 3:1

Fakta – branky: 13. Mareček, 45+1. Kostka, 54. Matějovský z pen. – 83. Čmelík z pen. Rozhodčí: Berka – Kubr, Váňa – Radina (video). ŽK: Jawo, Kubista, Sakala – Krejčí, Hais, Spáčil. ČK: 42. Klíma (HKR). Poločas: 2:0.

FK Mladá Boleslav: Trmal – Král (30. Kostka), Suchý, Karafiát (85. Kubista) – Kadlec, Matějovský (85. Žitný), Sakala, Suchomel – Mareček (70. Solomon), Ladra (70. Kušej) – Jawo. Trenér: Holoubek.

FC Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Čech, Spáčil – Čmelík, Kučera, Kaštánek (46. Čihák), Krejčí (61. Horák) – Juliš, Vašulín (61. Koubek), Pilař (76. Hais). Trenér: Horejš.