Zapomenout na dvě poslední ligové prohry a úspěšné vstoupit do letošního ročníku MOL Cupu. Tak zní úkol pro fotbalisty Hradce Králové, kteří dnes od 17 hodin zahájí na hřišti divizní Soběslavi pohárovou cestu. Na jihu Čech budou jasnými favority.

V neděli prohráli Votroci v lize s Olomoucí (1:3), dnes se představí v poháru v Soběslavi. | Foto: Lubomír Douděra

Hradečtí fotbalisté mají papírově slabšího soupeře a do Soběslavi si pojedou jednoznačně pro postup. V duelu, který se měl hrát už minulý týden, ale kvůli podmáčenému terénu byl odložen, dostanou šanci hráči z širšího kádru.

„Určitě dostanou prostor méně vytěžovaní hráči. Máme vyrovnaný kádr a přeci jenom je to soupeř z nižší soutěže,“ potvrzuje kouč Votroků Jozef Weber. Do karet mu hraje i to, že je zrovna reprezentační pauza. „Ti kluci potřebují hrát a chceme je v pauze vidět. Já jsem třeba ještě Čiháka neviděl, když se vrátil po zranění z Plzně, tohle je ideální příležitost,“ dodal královéhradecký trenér.

Soběslav za sebou má v poháru už dvě utkání, když nejprve po penaltách přešla přes Hlubokou nad Vltavou. Následně si poradila s Pískem (1:0). „Je to divizní soupeř, my jsme prvoligové mužstvo. Při vší úctě k protivníkovi musím říct, že bychom měli postoupit, role favorita se nezříkáme,“ uvedl Weberův asistent Stanislav Hejkal.

V loňské sezoně skončili fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice v osmifinále, kde jim stopku vystavily České Budějovice.

Hradec v předchozí sezoně v MOL Cupu



Čáslav - Hradec Králové 0:11

Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové 0:4

České Budějovice - Hradec Králové 2:0