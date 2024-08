Atmosféra během východočeského derby. To poslední se hrálo v březnu v Malšovické aréně. | Video: Deník/Vladimír Machek

Minimálně pro fanoušky je to výjezd podzimu. V 6. kole Chance Ligy zavítá fotbalový Hradec Králové na půdu velkého rivala z Pardubic. Sobotní duel, který začne v CFIG aréně od 20 hodin, nabídne boj na hřišti, ale také v hledišti. „Určitě je to pro nás největší zápas, těmito střetnutími žije celý region,“ těší se místopředseda hradeckého fanklubu s přezdívkou Kuksič.

Fanoušci Votroků bleskurychle vyprodali svůj sektor a tím to nekončí. Nakupují se lístky i jinam. Znamená to, že by na stadionu svého úhlavního nepřítele mohli vytvořit pro svůj tým domácí prostředí.

„Chceme navázat na loňské derby, které jsme na tribunách v Pardubicích jednoznačně ovládli. Sektor hostů byl vyprodán za necelé dva dny. Nyní se kupují lístky do přilehlých sektorů. Očekávání budou veliká a my chceme našemu městu udělat dobré jméno,“ říká jedna z hlavních postav hradeckého kotle.

Příznivci pojedou na jih pěkně sladění. „Budeme mít jednotný dress code - všichni v černém. Jinou optickou prezentaci nechystáme. A není to tím, že bychom nechtěli, ale nedokážeme splnit podmínky domácího klubu,“ stěžuje si Kuksič. Vzápětí však odhodlaně dodává: „Prezentace nahradíme podporou hráčů během celého zápasu, aby se cítili jako doma.“

Oba dva východočeští rivalové se těší z nových arén. Ta v Pardubicích ale fanouškům hostujících týmů moc nevoní. „Z osobního pohledu jsem měl raději stadion pod Vinicí. Ten jejich nový se mi ani trochu nezamlouvá. Je šitý horkou jehlou a sektor hostů připomíná spíše výběh pro vězně,“ přiznává Kuksič.

A jak vnímá pardubické fanoušky? „Po bojkotu, který prožili, se zdá, že nejsou v optimální pohodě. Problémy s vedením, předražené permice a tak dále… Jsem rád, že u nás v Hradci to funguje a fotbal se dělá skutečně pro fanoušky,“ pochvaluje si.

Radost může mít z výkonů Votroků i návštěv v Malšovické aréně. „Z pohledu hradeckého fanouška musí panovat spokojenost. Doma jsme zatím stoprocentní. Venku jsme body ještě nezískali, ale v Plzni jsme byli blízko. Zapracovat potřebujeme pouze na tom, abychom nedostávali zbytečné červené karty,“ popisuje Kuksič svůj pohled na výsledky a výkony svěřenců trenéra Davida Horejše.

V průměru chodí na začátku sezony v Hradci na fotbal více než 6000 diváků. „Jsem velice rád, že lidé utkání navštěvují i v období prázdnin, kdy jich je hodně na dovolených. Myslím, že to u nás jde směrem nahoru v tom smyslu, že se začíná skutečně chodit na Hradec a ne podle toho, jaký soupeř k nám zavítá,“ usmívá se.

Sobotní výjezd do Pardubic bude samozřejmě největší, ale už konec minulé sezony a první dva venkovní tripy do Plzně a Ostravy ukázaly, že i tady se počty postupně zvedají. „Díky novému stadionu se utvořilo zdravé jádro fanoušků a řada z nich jezdí pravidelně na venkovní duely. Naši hráči se mohou opřít o podporu v každém zápase,“ uzavírá Kuksič.