Dokázali to. Fotbalisté Hradce Králové porazili v lize Slovácko poprvé od roku 2017. Po heroickém výkonu a před skvělou kulisou jim k tomu stačila jediná branka Štěpána Harazima z 77. minuty (1:0). Krasojízda pod trenérem Davidem Horejšem pokračuje. V šesti duelech získal s Východočechy 13 bodů a vytáhl je už na osmé místo.

Atmosféra v Malšovické aréně během utkání Hradce Králové se Slováckem. O skvělou kulisu se postaraly oba tábory. | Video: Deník/Vladimír Machek

V sobotním utkání v Malšovické aréně měli oba soupeři o co hrát. Slovácko si mohlo po ztrátách Mladé Boleslavi a Liberce upevnit místo v elitní šestce. Hradec zase potvrdit to, že patří do klidného středu tabulky.

Po opatrném úvodu měli v první půli optickou převahu domácí. Centry do vápna však končily na hlavách hostujících obránců. První stoprocentní šance byla k vidění až v 27. minutě. Vašulín obral posledního Hofmanna a řítil se sám na Fryštáka, jeho přízemní střela však skončila na tyči.

Votroci následně mohli udeřit ve 36. minutě. Harazim uvolnil na levé straně Krejčího, který skákavou ranou prověřil Fryštáka. Hned vzápětí zahrozili i hosté, po rychlém brejku a přesném centru pálil do připraveného Zadražila Vecheta. Ve 40. minutě se Kim uvolnil ve středu hřiště a kolmou přihrávkou vybídl ke skórování Trávníka, ten ale minul.

Po změně stran měl na noze gólovku Pilař, když mu míč poslal ve vápně Harazim, ale domácí šikula ho poslal placírkou vysoko nad. Další minuty patřily celku z jižní Moravy, hradecká obrana byla však bezchybná a do žádné větší šance soupeře nepustila.

Čtvrthodiny před koncem duelu se ke střele zpoza šestnáctky odhodlal Kučera a pořádně protáhl Fryštáka. O další dvě minutky později už se Východočeši dočkali. Krejčí zakroutil balón z trestného kopu na hlavu Harazima, který se nemýlil – 1:0.

V 85. minutě ještě těsně vedle pálil aktivní Kučera. Koncovku zápasu už si fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice s přehledem pohlídali a potvrdili tři body z Teplic.

Hradec Králové - Slovácko 1:0

Fakta - branka: 77. Harazim. Rozhodčí: Szikszay – Volf, Ratajová - Kocourek (video). ŽK: Krejčí, Šašinka, Juliš, Zadražil – Petržela. Diváci: 6012. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Kodeš, Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák, Krejčí (90+4. Horák) – Čmelík (70. Šašinka), Pilař (81. Juliš) – Vašulín. Trenér: Horejš.

1.FC Slovácko: Fryšták – Reinberk (46. Siňavskij), Hofmann, Břečka, Blahút (82. Petržela) – Daníček, Havlík – Kim (57. Juroška), Trávník (82. Kvasina), Holzer (78. Kalabiška) – Vecheta. Trenér: Svědík.