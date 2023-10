Vtipný Kotal, krásná trefa Pilaře. Připomeňte si velkou výhru Hradce nad Spartou

/FOTOOHLÉDNUTÍ/ „Atmosféra byla úžasná, domnívám se, že utkání sledovalo 4000 tříhlavých fanoušků,“ tuhle dnes už památnou větu pronesl po senzační výhře nad Spartou 2:1 trenér Votroků Václav Kotal. Psal se rok 2010, Hradec čerstvě postoupil do ligy. Po hřišti v černobílém dresu běhal talentovaný mladík Václav Pilař, který krásnou střelou do sítě Jaroslava Blažka Pražany skolil. Teď se pomyslný kruh uzavírá. V neděli přijede na soutok Labe a Orlice zase Sparta, proti ní se znovu postaví kouč Kotal i jeho hoch Pilař. Připomeňte si třináct let starou pohádku.