Tohle potřebovali jako sůl. Hradečtí fotbalisté ve 13. kole FORTUNA:LIGY zvítězili doma nad Teplicemi 1:0 a po dvou prohrách konečně bodovali. Výhru zajistil navrátilec do sestavy Lukáš Čmelík, který se na hřišti objevil po dlouhém zranění. Během utkání byl hned třikrát v akci VAR, po těsných ofsajdech neuznal rozhodčí Jan Všetečka po jednom gólu na obou stranách. V závěru pak dokonce odvolal červenou kartu pro teplického Knapíka. „Byla to válka, pro nás mají tři body obrovskou cenu," usmíval se kouč Hradce Václav Kotal.

Atmosféra během utkání 13. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Teplicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

První poločas zápasu rozhodně diváky nenudil. Už v šesté minutě byl před vápnem faulován Pilař a standardky z dobré pozice se ujal Krejčí, ale těsně přestřelil. Po čtvrthodině hry centroval Dancák, Čmelík míč vrátil zpět na Kučeru, jenž hlavičkou mířil do břevna. O chvíli později byl v šanci Čmelík, ale proti vybíhajícímu Grigarovi přestřelil. Ve 25. minutě zahrozili i hosté, Vachoušek dostal dobrý pas do vápna a svoji přízemní střelou jen těsně minul.

Poté přišla komplikace pro Votroky, kdy ve vápně zakončoval Krejčí, ale po špatném dopadu měl v obličeji krvavý šrám a byl nucen vystřídat. „Láďa to má špatné, něco s lícní kostí, nevím jestli promáčklou, snad ne proraženou, ale přesně to nevím,“ poznamenal po zápase Kotal. Další šanci měli Severočeši po rohovém kopu, na který si naskočil Chaloupek, ale hlavou mířil těsně nad.

VAR, VAR, VAR

Ve 41. minutě centroval z pravé strany Čmelík, balón se k překvapení hostujícího gólmana Grigara zakroutil do branky a o zadní tyč zapadl do branky – 1:0. O tři minutky později se radovaly Teplice. Po centru Trubače pálil Chaloupek, Bajza míč vyrazil, ale o úspěšnou dorážku se postaral Knapík. Jenže gól kvůli ofsajdu, ve kterém byl Vachoušek, jenž se zapojil do akce, neplatil. „První půle byla z naší strany profláknutá, protože jsme byli málo aktivní, měli jsme špatný pohyb," řekl trenér trenér Teplic Zdenko Frťala, který o poločase sáhl ke dvojímu střídání a oživení se dostavilo téměř ihned. Po akci Jukla se ve velké šanci objevil Jásir, ale na Bajzu si nepřišel. A i další aktivita Sklářů přišla vniveč.

V 67. minutě Pilař zakroutil krásný balón do vápna, na který si naskočil Hais a míč důraznou hlavičkou poslal do sítě. Podruhé v zápase šel však do akce VAR a i tentokrát objevil těsný ofsajd. „Nejhorší jsou emoce, když si myslíte, že dáte druhý gól a bude relativně klid. Prý tam byl milimetrový ofsajd, jsou to pravidla a musíme je repsektovat," popsal pocity na lavičce Kotal.

O pár minutek později se ve vápně dopustil útočného faulu Knapík a rozhodčí za úder loktem vytasil červenou kartu. Po další intervenci u videa ji nakonec změnil na žlutou. „Vím, že to pravidlo existuje, ale tohle jsem osobně nezažil," přiznal Frťala.

Ve zbytku mače si hosté vypracovali optickou převahu, ale žádnou stoprocentní šanci si nevypracovali a když Hradec nepřidal branku z brejků, skončilo utkání hubenou výhrou Votroků. „V druhé půli měli možná domácí trochu strach o výhru a nám se povedlo být aktivnější, ale šancí si neumíme vytvářet tolik, abychom byli schopni získávat body. Bez gólů se nedá vyhrávat,“ doplnil Frťala.

„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, protože Teplice, hlavně ve venkovních zápasech, hrají dobře. Jsem rád, že to kluci zvládli a vyhráli jsme bez obdrženého gólu,“ uzavřel Kotal.

Hradec Králové – Teplice 1:0

Fakta – branka: 41. Čmelík. Rozhodčí: Všetečka – Caletka, Pospíšil – Kocourek (video). ŽK: Šašinka, Sabou (mimo hřiště) – Prášil (mimo hřiště), Chaloupek, Knapík, Křišťan. Diváci: 6412. Poločas: 1:0.

FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, Čech – Čmelík (83. Pudhorocký), Kučera, Dancák, Horák – Pilař (83. Harazim), Vašulín (65. Hais), Krejčí (35. Šašinka). Trenér: Kotal.

FK Teplice: Grigar – Knapík, Chaloupek, L. Mareček – Radosta (63. Cykalo), Jukl, Havelka (46. Křišťan), Beránek – Trubač, Vachoušek (63. Bílek), Hronek (46. Jásir, 79. S. Dramé).