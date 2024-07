Utkání mělo i černou kaňku. Při jednom z centrů do vápna zboural Petra Kodeše vlastní gólman Adam Zadražil. Kapitána Votroků museli odnášet na nosítkách a nakonec pro něj přijela záchranka. „Dostal ránu do hlavy, ale měl i něco s ramenem. Nechci předbíhat, moudřejší budeme po vyšetření. Tohle vítězství mu určitě věnujeme,“ řekl Horejš.

Ten na lavičce v tu dobu prožíval nepříjemné momenty, o pár chvil později totiž jeho svěřenci od Teplic inkasovali, byli kousek od prohry. K zahranému rohu exhradečákem Danielem Trubačem se však vrátil VAR, po dlouhém zkoumání odhalil dvojdotek. Radost Sklářů byla pryč. A když v páté nastavené minutě napálil míč do branky Karel Spáčil, potvrdila se otřepaná fáze - fotbal nemá logiku.

„Míč skončí v brance a vy nevnímáte, že tam bylo něco špatně. Je to hrozná bezmoc. Pak ale křičí Lukáš Vácha, že si to kopl do nohy a gól by nemusel platit. Najednou žijete,“ popisoval pocity po inkasované brance Horejš. A opravdu neplatil!

Emocionální kolotoč dokonal o pár minutek později mladý stoper a zjevení ligy Spáčil. Hradecký trenér byl u vytržení, vítěznou branku mohutně oslavoval. „Musím říct, že jsem v sobě našel hodně sil. Jsem zpocený ještě teď, neskutečné emoce, v tu chvíli to prostě vzplálo,“ usmíval se a hned dodal: „Když jsem viděl, jak Karel střílí, říkal jsem si, že by to mohlo vyjít, on to v sobě má. Zapadlo to za tyč a emoce ve mně bouchly. Nešlo to zastavit, muselo to ven, o tom fotbal je.“

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Obrovská radost hradeckých fotbalistů po vítězné brance Karla Spáčila.

Východočeši do nové sezony vstoupili výhrou, výkon měl však k ideálu daleko. „V první půli nám chyběl pohyb. Hodně míčů jsme hráli dozadu. Po změně stran jsme se zlepšili, ale pořád jsme kazili. Byla tam cítit nervozita z prvního utkání,“ přiznal Horejš.

Ukázalo se, že i přes posílení ofenzivy bude těžké nahradit útočníka Daniela Vašulína. Zkušení hráči mají navíc zdravotní komplikace. O poločase střídal Adam Vlkanova. Utkání nedohrál ani Václav Pilař. „Venca má problémy s lýtkem, navíc ho tam chytla křeč. Vlčák se prostě necítil dobře. U obou ale věřím, že to nebude nic vážného,“ doufá Horejš.

Až následující dny ukážou, jak je na tom Kodeš, dá se však očekávat delší pauza. Mimo hru je i Ladislav Krejči. „Krejda si natáhl sval, takže tam bude absence dva až tři týdny,“ dodal kouč.

Hradec Králové – Teplice 1:0

Fakta – branka: 95. Spáčil. Rozhodčí: Černý – Paták, Pospíšil – Petřík (video). ŽK: Harazim, Kodeš, Hais, Koubek, Dancák, Čmelík – Gning, Bílek, Trubač. Diváci: 6248. Poločas: 0:0.

FC Hradec Králové: Zadražil – Čech, Čihák, K. Spáčil – Harazim (63. Čmelík), Kodeš (90. Kaštánek), Dancák, Horák – Vlkanova (46. Koubek), Pilař (77. Hais) – P. Juliš (74. Náprstek). Trenér: Horejš.

FK Teplice: Ludha – Cykalo, L. Mareček, Mičević – Švanda (72. Radosta), Bílek (58. Zsigmond, 90+7. Čerepkai), Havelka (68. Beránek), Harušťák (72. Labík) – Trubač – Horský, Gning (58. Svatek). Trenér: Frťala.