Devětadvacet let uplynulo od doby, kdy si Hradec Králové zahrál evropskou soutěž. Teď ji má parta kolem trenéra Davida Horejše na dosah. Ve finále nadstavby vyřadila Teplice a v pátek si zahraje zápas o postup. Pro klub by se jednalo doslova o pohádku. „Už tohle je obrovský úspěch pro hradecký fotbal,“ říká kouč Votroků.

David Horejš. | Foto: www.fchk.cz

Východočeši v odvetě přehráli Skláře 2:0. Hlavně díky skvělému výkonu celého týmu ve druhém poločase. Oba góly zaznamenal Václav Pilař. „Zvedli jsme se a dali dvě branky po krásných akcích. Přišla i komplikace v podobě červené karty, na to jsme však hned odpověděli. Určitě jsme už sehráli lepší zápasy, ale obětavostí a bojovností jsme to dotáhli,“ popsal Horejš.

Domácí měli přitom v první půli značné problémy. Pak jim však trochu nechtěně pomohli fanoušci, kteří vypustili pyrotechniku a utkání se muselo přerušit. „Asi nám to pomohlo. I proto jsem říkal, že děkuji fanouškům, protože nám fandí, podporují nás a pomohli nám i tímhle. Samozřejmě si teď z toho dělám srandu. My jsme měli problém uprostřed hřiště, změnili jsme napadání, aby prostory nebyly tak otevřené. Trubač, Havelka a Mareček tam měli hodně prostoru. Hráčům jsme se snažili říct, aby měli postavení trochu jiné a pomohlo to,“ uvedl sedmačtyřicetiletý stratég.

Byli jste v sobotu na fotbale v Malšovické aréně? Najděte se na fotkách!

Jeho tým porazil Teplice počtvrté v sezoně. „Dobrý tým, silný soupeř. Měly skvělou sezonu, za což bych jim chtěl pogratulovat. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale zvládli jsme dvojutkání, dali jsme tři branky, nedostali žádnou, takže jsme postoupili zaslouženě.“

Hradec už může pomýšlet na utkání o Evropu. Soupeř bude znám v neděli večer a vzejde z trojice Baník Ostrava, Mladá Boleslav, Slovácko. Případný postup by byl historickým úspěchem. Horejš k němu došel taktikou, kterou zmiňoval po každém utkání - koukat jen a pouze na další zápas. „Vždy jsem to říkal, protože nemělo smysl se dívat dál dopředu, pak bychom chybovali. Vždycky bylo důležité se soustředit jenom na to dané utkání. Teď nám vypadli klíčoví hráči, dokázali jsme je nahradit. Z toho důvodu jsem to říkal a vyplatilo se,“ pochvaluje si kouč východočeského klubu.

„Měli jsme sen, kluky jsme motivovali před každým zápasem a ten cíl byl, že se do toho finále dostaneme. Je to pro nás obrovská výzva a my ji přijímáme,“ pokračuje.

Po sobotním špílu samozřejmě padla i otázka, kterého soupeře by si nejvíce přál. Odpověď rodáka z Prachatic byla šalamounská. „Nechtěl bych to takhle prozrazovat, proto to řeknu jinak. Přál bych si, aby to bylo co nejblíž Hradci a přijeli naši skvělí fanoušci. Nemyslím to kvůli soupeři, ale opravdu kvůli příznivcům,“ usmál se.

Hradec porazil Teplice i v odvetě a zahraje si špíl o Evropu. Góly střílel Pilař

Ať to bude kdekoliv, jedno je jisté. Duel se nebude týkat kapitána Petra Kodeše, který obdržel červenou kartu, což bude pro kádr citelné oslabení. „Je to ztráta, Kody je kapitán, lídr týmu, chybět bude, ale my věříme, že ho dokážeme nahradit. Teď jsme neměli Kubu Kučeru a dokázali jsme to, přitom je pro nás klíčový hráč. Péťa má obrovskou zásluhu na tom, že jsme před branami úspěchu, po zranění Filipa Čiháka vlezl na stopera, podával tam neskutečné výkony a týmu pomohl,“ vyzdvihl Horejš.

A jak to vypadalo po vítězném zápase v kabině Votroků? „Poděkovali jsme hráčům za to, jak jsme zvládli skupinu o Evropu. Naplánovali jsme si nějakou cestu, po které jsme šli, a kluci dokázali čtyřikrát vyhrát. A už jsme jim i řekli, že bychom tomu chtěli dát tu třešničku na dort. To nás čeká v pátek a my se připravíme co nejlíp. Budeme chtít uspět, když už jsme se dostali tak daleko, popereme se o to,“ uzavřel kouč.