Svým druhým gólem v letošní ligové sezoně přiblížil čtyřiadvacetiletý útočník Matěj Koubek fotbalisty Hradce Králové k postupu přes Teplice ve finále nadstavbové skupiny o Evropu. Votroci vyhráli na severu Čech 1:0. „Jsme teď teprve v půlce,“ krotí emoce střelec vítězné branky.

Vítězný pokřik fotbalistů Hradce Králové po výhře v Teplicích. | Video: www.fchk.cz

Hradecký trenér David Horejš, který v den zápasu slavil své 47. narozeniny, měl se střídáním Koubka šťastnou ruku. Na hřiště ho poslal v 83. minutě za Daniela Vašulína, kdy už hráli Východočeši po vyloučení Štěpána Harazima v deseti a forvard, který s fotbalem začínal v pražském Tempu, se mu už o čtyři minuty později odvděčil vítěznou brankou.

Matěj Koubek.Zdroj: www.fchk.cz„Pokyn byl takový, abych zkusil utéct a jsem rád, že se to povedlo,“ usmíval se Koubek, který uklidil míč nekompromisně přes teplického gólmana Ludhu pod břevno.

„I v oslabení člověk pořád věří. Já jsem šel na hřiště s tím, abych co nejvíc běhal a co nejvíc toho odpracoval pro mužstvo, Váša (Daniel Vašulín) se tam osmdesát minut opravdu vydal ze všech sil,“ pochválil spoluhráče z ofenzivy Koubek.

Votroci potvrdili, že mají neskutečnou formu a dokázali na svoji stranu překlopit duel, jež se pro ně nevyvíjel úplně dobře. „Celý tým pracoval jeden za druhého, jsme jedna velká rodina jak v týmu, tak v celém klubu. Makáme a je to vidět. A že to pak gólově odměnilo právě mě, to už není podstatné,“ řekl skromně pořád nadějný útočník.

V laufu! Hradec nesrazila ani červená, z Teplic veze výhru. Zařídil ji Koubek

Fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice porazili Teplice potřetí v sezoně. Ve všech případech po výsledku 1:0. „Oni mají skvělou sezonu, je to silné mužstvo, velmi dobře organizované, se skvělým trenérem. Tyhle zápasy jsou o tom, že proti sobě nastoupí dvě pracovitá mužstva. A že se to k nám přikloní? To může být štěstí, ale že se to k nám přikloní třikrát, tak to už štěstí možná není. My to však musíme brát s pokorou,“ pokračuje.

Odveta v Malšovické aréně se hraje v sobotu od 18 hodin a Hradec bude útočit na postup přes Skláře, aby se následně utkal s pátým nejlepším mužstvem v jediném zápase o vstupenku do předkola Evropské konferenční ligy. „Jestli chceme postoupit, musíme to proti Teplicím potvrdit i doma. A my postoupit chceme,“ burcuje Koubek.