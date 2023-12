Takový konec podzimu si rozhodně nepředstavovali. Hradečtí fotbalisté prohráli na hřišti předposledního Zlína po nepovedené první půli 0:4. Ševci se v prvoligové tabulce přiblížili na rozdíl šesti bodů, navíc mají zápas k dobru.

Hodit za hlavu musí fotbalisté Hradce Králové poslední utkání podzimní části, ve kterém prohráli na hřišti předposledního Zlína po nepovedené první půli 0:4. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

A ani další výsledky posledního kola roku Votrokům moc nenahrály. Z výhry se radovaly Pardubice, remízy zapsali další pronásledovatelé Karviná a poslední České Budějovice.

„Se ziskem bodů během podzimu spokojeni nejsme. Čeká nás boj o záchranu,“ uvědomoval si po posledním utkání hradecký kouč Václav Kotal.

Jeho tým přitom na Moravu odjížděl dobře naladěn, když předtím ve středu vyhrál v Budějovicích 2:0. I ve Zlíně měl od začátku více ze hry, ale branky dávali pouze domácí. Dalo by se říct, do čeho kopli, to jim spadlo do branky.

„Rozloučení s podzimem jsme si představovali určitě jinak. Hlavně po dobrém výkonu v Českých Budějovicích,“ pokračoval Kotal. Přitom v sobotu by možná stačilo v úvodu duelu proměnit jednu z řady šancí a vše mohlo být jinak. Na kdyby se však nehraje. „Nechci říct, že první poločas byl z naši strany tragedie, spíš to bylo zoufalství. My jsme hráli fotbal a Zlín dával góly. Kdo je dává, vyhrává. Musíme co nejrychleji zapomenout,“ má jasno zkušený kouč.

Svoji roli mohl hrát i náročný program, kdy Hradec během jedenácti dní sehrál hned čtyři soutěžní mače. „Kondičně jsme ale ve Zlíně za domácími nezaostávali,“ odmítl.

Východočeši získali během 19 zápasů rovných 20 bodů a patří jim dvanáctá příčka. Klidná zima na soutoku Labe a Orlice rozhodně nebude. „Musíme si všechno s hráči vyhodnotit a probrat. Čeká nás náročná příprava, která by měla vést k tomu, abychom podávali lepší výkony,“ kouká se dopředu Kotal.

Na jeho svěřence teď čeká zasloužené volno, které bude trvat do konce roku. Hned poté začne zmiňovaná příprava. V rámci ní se Votroci představí i na Maltě, kde na ně čekají zápasy Tipsport Cupu.