Hradečtí fotbalisté zahájili ve čtvrtek 4. ledna zimní přípravu na druhou část sezony. Trenér Václav Kotal na umělce u Malšovické arény nikoho nového nevítal. Kádr se sešel ve stejném složení, ve kterém v prosinci končil podzimní část sezony. Případné posílení týmu se bude řešit v následujících dnech.

Fotbalisté Hradce Králové vyběhli po krátké pauze znovu na trávník. | Foto: www.fchk.cz

Až do neděle budou Votroci trénovat v domácích podmínkách. V pondělí 8. ledna pak odlétají na první soustředění. To proběhne na Maltě, kde se Východočeši zúčastní Tipsport Cupu, v rámci kterého odehrají tři kvalitní přípravné duely.

Tipsport Malta Cup

10. ledna, středa: FC Hradec Králové – FK Austria Vídeň (17.00, National Stadium, Ta Qali)

13. ledna, sobota: SK Sigma Olomouc – FC Hradec Králové (14.00, National Stadium, Ta Qali)

15. ledna, pondělí: FC Hradec Králové – FC Spartak Trnava (13.00, Tony Bezzina Stadium, Paola)

Po další fázi přípravy na soutoku Labe a Orlice pak na přelomu ledna a února ještě odletí do Turecka, kde budou ladit herní formu.

K podobě kádru, který byl při prvním tréninku kompletní, když pouze individuálně trénoval obránce David Heidenreich, se vyjádřil i sportovní ředitel Jiří Sabou. „V kádru A-týmu zatím žádné změny neproběhly. Držíme stabilitu, nechceme panikařit a přivádět do týmu hráče, jejichž typologii už v mužstvu máme i v návaznosti na to, že v letním přestupovém období přišlo do týmu deset nových fotbalistů,“ uvedl zkušený funkcionář a na závěr připustil: „Přestupové okno teprve začalo, o příchodech některých hráčů samozřejmě jednáme, je tak možné, že během ledna k nějakým změnám v kádru dojde.“

Jukl o největším dárku i o hradeckých plánech v novém roce: Diváci se musí bavit