Přáli si navázat na středeční výhru v Českých Budějovicích, ale ve Zlíně tvrdě narazili. Votroci během prvního poločasu inkasovali od svěřenců trenéra Bronislava Červenky čtyři kusy, po změně stran nedokázali výsledek ani zkorigovat a podzimní část sezony zakončili vysokou prohrou 0:4.

Fotbalisté Zlína v 19. kole FORTUNA:LIGY přehráli Hradec Králové 4:0. | Foto: FC Zlín

„Chtěl bych poděkovat fanouškům, protože přijeli v hojném počtu a podporovali nás celý zápas. O to víc nás to s prominutím se*e, že prohrajeme takovým rozdílem. Myslím, že ani my jsme si to nezasloužili a už vůbec ne fanoušci,“ uvedl hradecký kapitán Petr Kodeš.

Samotný zápas začal opatrně. Do první šance se dostal Vašulín, ale ztroskotal na Dostálovi. Pak už začala černá půlhodinka Východočechů. Ve 13. minutě otevřel po centru Čelůstky skóre Žák. Hosté se i po inkasované brance snažili být aktivní, šance si vypracovávali, ale góly stříleli pouze Ševci, kteří byli v zakončení daleko efektivnější a hlavně přesnější.

Na 2:0 zvýšil po další rychlé akci Žák. Po půlhodině hry mohl snížit Juliš, jenže po pěkném sólu ztroskotal na skvěle chytajícím domácím brankáři. A to se Hradci vymstilo. Do poločasu přidali další góly Janetzký s Bartošákem a bylo po nadějích.

„Byli jsme na balónu, hráli jsme. Zlín nás však potrestal ze dvou brejků, pak to ještě dvakrát trefili. Do čeho kopli, to jim tam spadlo. Každý brejk vyřešili do gólu,“ pokračoval Kodeš.

Fantom Dostál

Hradecký trenér Václav Kotal o přestávce vyměnil hned trojici hráčů. Východočeši se snažili utkání zdramatizovat, ale ve velkých šancích je hned v několika případech vychytal Dostál. Zlínský gólman měl svůj den. Bravurně zneškodnil hlavičku Vašulína k tyči, z úhlu si na něj nepřišel ani Juliš. A když Kučera poslal hlavičku po centru Horáka nad, bylo jasné, že Votroci odjedou ze Zlína s potupným přídělem.

„Hned po zápase jsme si v kabině řekli, že nemá cenu na sebe řvát. V zápase se nikdo na nic nevykašlal. Nechci se na nic vymlouvat, ale byl to docela smolný zápas, protože Zlín měl čtyři střely na bránu a dal z toho čtyři branky. Určitě bych celý podzim nehodnotil pouze z pohledu tohoto utkání,“ uzavřel zklamaný Kodeš.

Zlín - Hradec Králové 4:0

Fakta – branky: 13. a 25. Žák, 40. Janetzký, 42. Bartošák. Rozhodčí: Kvítek – Nádvorník, Novák – Adámková (video). ŽK: Janetzký – Kodeš, Klíma, Leibl. Diváci: 1987.

FC Zlín: Dostál – Fantiš, Simerský, Didiba, Čelůstka – Bužek, Janetzký (88. Švach) – Vukadinovič (90. Kulíšek), Tkáč (83. Bobčík), Bartošák (83. Reiter) – Žák (90. Polášek). Trenér: Červenka.

FC Hradec Králové: Bajza – Klíma, Čihák, Čech (46. Leibl), Horák – Kodeš, Kučera – Juliš, Pudhorocký (46. Čmelík), Krejčí (46. Šašinka) – Vašulín (65. Koubek). Trenér: Kotal.