Můj dům, můj hrad. Hradec před další skvělou návštěvou pokořil Zlín

I po druhém zápase odcházeli diváci z nové arény spokojeni. Fotbalisté Hradce Králové v 5. kole FORTUNA:LIGY přehráli Zlín 2:0. Velkou zásluhu na tom měl Adam Gabriel. Ten nejprve na konci první půle otevřel hlavou skóre. Při druhém gólu zase založil brejk pro Daniela Vašulína, na jehož konci stál druhý střelec nedělního odpoledne Daniel Horák. „Hodně se mi ulevilo, jsem rád, že jsme potvrdili to úvodní utkání s Budějovicemi. Soupeř přišel s úplně jinou organizací. Věděli jsme, že to z hlediska ofenzivy bude těžší. O to víc si výhry vážíme,“ uvedl na tiskové konferenci hradecký kouč Jozef Weber.

FORTUNA:LIGA - 5. kolo: Hradec Králové - Zlín. | Foto: Lubomír Douděra