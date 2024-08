Potvrzeno! Tomáš Petrášek je novou posilou fotbalového Hradce Králové. Urostlý stoper udělal velkou kariéru v Polsku, kde byl u zrodu Rakówa Čenstochová.Tým během sedmi let dovedl z pozice kapitána až k titulu v Ekstraklase. Následné exotické angažmá v Jižní Koreji nevyšlo podle představ a tak rodák z Čestic na Rychnovsku znovu oblékne černobílý dres Votroků.

Vrací se do úplně jiného klubu než do toho, ve kterém v minulosti působil. Hradec se za poslední rok neskutečně změnil. Hlavně díky novému stadionu je z něj zajímavá adresa. Když k tomu přidáme vizi sportovního ředitele Jiřího Saboua a hlavního trenéra Davida Horejše, že by v týmu měli působit borci, kteří mají ke klubu vztah, vychází z toho Petrášek jako ideální posila. Na východě Čech podepsal smlouvu na tři roky.

Zkušený dvaatřicetiletý fotbalista, jenž má na svém kontě i tři starty za reprezentaci, by se mohl zařadit mezi lídry kabiny, což jasně ukázal právě během úspěšného působení u severních sousedů.

„Do Hradce přichází hráč, který se díky své píli a pracovitosti stal respektovaným hráčem v polské lize. Je skvěle charakterově nastavený, přirozený lídr, jenž má vítěznou mentalitu. Vše je navíc umocněno tím, že je to Hradečák. On sám bere přestup k nám jako velkou výzvu, má motivaci do další práce,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

„S Tomášem jsme byli ve spojení delší dobu, usilovali jsme o něj již v zimě. Situace kolem jeho příchodu k nám měla nějaký vývoj, Tomáš měl i další možnosti přestupu, ale nakonec se rozhodl pro Hradec. Jsem tak moc rád, že se nám nakonec jeho transfer povedl dotáhnout do zdárného konce,“ doplnil Sabou.