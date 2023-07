Hradec mě hodně zaujal, pochvaluje si vytoužená posila Votroků Heidenreich

Trpělivost růže přináší. Fotbalový Hradec Králové získal posilu do obranných řad. Po Bílou věží bude nově působit stoper David Heidenreich, který na východ Čech přichází z italské Atalanty Bergamo. „Byl to pro mne jeden z nejtěžších transferů směrem do klubu, za dobu co jsem tady. Jednání s italskou stranou byla zdlouhavá, ale korektní. Bylo cítit, že Atalanta nechtěla o Davida úplně přijít," řekl ke složitému vyjednávání sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

David Heidenreich. | Foto: www.fchk.cz