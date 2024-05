Votroci klepou na dveře do Evropy. Dalším protivníkem v nadstavbové části jsou dobře známé Teplice. Ty vede hradeckým fanouškům dobře známý trenér Zdenko Frťala. Ve žlutomodrém dresu zase nastupuje Richard Jukl, syn šéfa východočeského klubu. Startuje se v neděli od 15 hodin na hřišti Sklářů, odveta v Malšovické aréně je na programu příští sobotu.

Atmosféra během utkání 13. kola FORTUNA:LIGY mezi Hradcem Králové a Teplicemi. | Video: Deník/Vladimír Machek

Hradec v letošní sezoně ukázal, že na Teplice umí. V základní části je porazil v obou vzájemných duelech 1:0. Navíc má v posledních týdnech nevídanou formu. V první fázi nadstavby přejel přes Olomouc po dvou výhrách 3:1. Ale i Severočeši se činili, když vyřadily silný Liberec po výsledcích 2:0 a 2:1.

„Myslím, že nás čeká odlišný soupeř v porovnání se Sigmou. Určitě budeme řešit dlouhé balóny za naši obranu, asi to nebude tolik o fotbale jako právě s Olomoucí, na hřišti očekávám spíš velkou bitvu,“ přemítá hradecký obránce Jakub Klíma.

Hradec může reálně usilovat o Evropu. Co stojí za jeho vzestupem?

Teplice mají ve svém středu zajímavé hráče, nejvíc asi vyčnívá český reprezentant do 21 let Daniel Fila. „Na něj si určitě musíme dát pozor. Hodně nebezpečný je také Jásir, tam se však neví, jestli nastoupí. Mají ale i další dobré hráče,“ vyjmenovává Klíma.

Na závěr se zkušený stoper ohlíží za vzájemnými duely. „Bylo to těsné výsledky i výkony a oba duely mohly dopadnout jakkoliv. Čeká nás těžký soupeř a my musíme dobře pracovat po celých devadesát minut. Pokud se nám to podaří, přivezeme si domů slibný výsledek,“ uzavírá Klíma.

V dresu Teplic pravidelně nastupuje i odchovanec hradecké kopané Daniel Trubač. Dobře si uvědomuje, že souboj těchto týmu je pro něj i další speciální. „Proti Hradci se nám nedaří, máme mu co vracet. Tyhle zápasy jsou pro nás hodně vyhecované, v Hradci byl i náš trenér, Juklík, jeho táta tam dělá ředitele,“ řekl a navázal na něj právě kouč Frťala: „Znovu do utkání půjdeme s pokorou a věřím, že fanoušky potěšíme a tímto je zvu na finále o Konferenční ligu. Uvidíme, kam nás to dovede.“