Předposlední ligové kolo základní části je tu. Votroci se v neděli od 15 hodin představí na hřišti libereckého Slovanu. Tedy klubu, který před nedávnem zaujal změnou majitele, když ho převzal ambiciózní podnikatel Ondřej Kania.

Hradec na podzim remizoval s Libercem 1:1, o jedinou platnou branku Votroků se tehdy postaral Daniel Vašulín. | Video: Deník/Vladimír Machek

Pokud se podíváme na ligovou tabulku z pohledu formy z posledních pěti duelů, vychází z toho fotbalisté Hradce Králové přímo bombasticky. Svěřenci trenéra Davida Horejše vyhráli hned čtyřikrát. Něco podobného se povedlo pouze pražské Slavii.

Votroci si výrazně polepšili. Se 36 body se vyšvihli až do střední skupiny, navíc ztrácejí pouze tři body na elitní šestku. Naposledy v Malšovické aréně porazili před týdnem po brance Štěpána Harazima 1:0 Slovácko.

FORTUNA:LIGA, 29. kolo: FC Slovan Liberec (7. místo, 38 bodů, 44:44) vs. FC Hradec Králové (9. místo, 36 bodů, 31:36). Sobota 15.00, stadion U Nisy. Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Pečenka.

„Především nás ale těší způsob, kterým jsme posledního vítězství dosáhli. Byl to takový systémový boj – taktické šachy. My jsme ale postupně utahovali šrouby. Věděli jsme, co chceme hrát a naše převaha se stupňovala. Gól visel ve vzduchu, nakonec jsme si pomohli standardkou,“ ohlédl se Horejšův asistent Stanislav Hejkal.

Slovan mohl být spokojený s výsledky až do minulého týdne, kdy Severočeši padli v Českých Budějovicích 2:3. O bod navíc přišli až v 96. minutě.

„Poslední prohra v Budějovicích je pro něj jistý zádrhel, ale myslím si, že s jeho mužstvem nijak zásadně neotřese,“ upozorňuje Hejkal a dodává: „Liberec byl vždycky nepříjemný soupeř. Je dobře vedený i organizovaný, perfektně systémově svázaný. Mají velmi šikovné hráče a kvalitní standardní situace.“

První vzájemný duel, který se ve městě pod Bílou věží hrál v listopadu skončil nerozhodně 1:1. Hradci tehdy vzal výhru VAR, když mu v závěru nebyla uznána branka Filipa Čiháka.