/FOTOGALERIE/ Druhý přípravný duel na novou prvoligovou sezonu za sebou mají fotbalisté Hradce Králové. Ti se v Jičíně, kde místní fotbalový klub oslavoval 125 let od svého vzniku, utkali s druholigovou Vlašimí. A díky inkasované brance v závěru z pokutového kopu s ní remizovali 1:1. Do zápasu nenastoupil navrátilec Václav Pilař. „Doufám, že s ním nic není, při rozcvičení měl však drobnější problémy. Vzhledem k okolnostem a terénu jsme se rozhodli neriskovat," uvedl trenér Votroků Jozef Weber.

Jozef Weber hodnotí utkání proti Vlašimi.

Jak nakonec remízový duel viděl střelec jediné hradecké branky Petr Kodeš? „Sice je to přátelák, ale chceme každý zápas vyhrát. Řekli jsme si,, že budeme hrát vzadu na nulu a vepředu budeme aktivní. Chceme to už směřovat na ligu, tentokrát to bohužel na výhru nestačilo.“

Ten otevřel skóre zápasu ve 41. minutě, když napřáhl zpoza vápna a střelou na zadní tyč překonal gólmana soupeře. První asistenci si v dresu Votroků připsala letní velká posila Ladislav Krejčí. „Krejda mi to dobře připravil, já si to pouze přiťukl a mířil jsem na zadní tyč, naštěstí to tam spadlo,“ popsal Kodeš.

Hned po změně stran mohl Východočechy poslat do dvoubrankového náskoku Rada, jenže jeho parádní střelu z trestného kopu vytěsnil Vágner.

Poté se do hry dostalai Vlašim. V 67. minutě upaloval sám na bránu Toula, ale na gólmana Hradce Bajzu nevyzrál. V samotném závěru pak chyboval ve vápně Leibl, ale Dialo se nezorientoval dobře a míč mezi tři tyče nenasměroval. Když už to vypadalo, že fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice v Jičíně vyhrají, Vlašim po faulu ve vápně dostala výhodu pokutového kopu. Exekuce se ujal Šimeček, jenž přesnou střelou nedal Bajzovi šanci.

Votroci tak po výhře v Libčanech s druholigovým sokem pouze remizovali. „Vypracovali jsme si hodně příležitostí, ale je to teprve druhý přátelák. Kluci nahoře budou mít s každým dalším zápasem větší klid a góly určitě přijdou,“ doplnil Kodeš.

Svěřenci trenéra Jozefa Webera sehrají další mač už ve středu, kdy na Bavlně přivítají od 17 hodin Vyškov.

PŘÍPRAVA (hráno v Jičíně):

FC Hradec Králové – FC Sellier&Bellot Vlašim 1:1 (1:0). Branky: 41. Kodeš – 89. Šimeček z pen. Rozhodčí: Starý – Vodrážka, Slavíček.

Hradec Králové: Reichl (46. Bajza) – Čech (75. Baloun), Harazim (70. Hlaváč), Horák, Juliš, Kodeš (46. Rada), Klíma, Krejčí (46. Pudhorocký), Kučera, Smrž (60. Leibl), Vašulín (46. Šašinka).

Vlašim: I. poločas: Kolář – Janda, Kulhánek, Nogha, Labík – Musil, Onije, Šubert – John, Tavares, Singateh. II. poločas: Vágner – Labík (60. Beránek), Kulhánek, Nogha, Heppner – Musil (70. Franěk), Onije, Šimeček – John (60. Toula), Biegon, Dormond.