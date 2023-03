Fotbalisté Hradce Králové ve 23. kole FORTUNA:LIGY remizovali na hřišti Zlína 2:2. V utkání dvakrát dotahovali a bod jim zařídil navrátilec do sestavy Daniel Vašulín.

Prvoligoví fotbalisté Trinity Zlín ve 23. kole se nakonec rozešli smírně 2:2 s Hradcem Králové. | Foto: FC Trinity Zlín

Domácí fotbalisté byli po většinu času ve vedení, do kterého je již v 5. minutě poslal Čanturišvili za přispění teče soupeřova obránce. Od té doby ale byli aktivnější Východočeši, kterým se však směrem dopředu příliš nedařilo. A tak přišla druhá trefa Zlína, kdy se po brejku a přihrávce Vukadinoviče prosadil Tom Slončík, ovšem po dlouhém rozboru videorozhodčího nebyla uznána. Radost tak vypukla na druhé straně, kde se chvíli poté zásluhou hlavičky Matěje Koubka prosadili hosté. Do kabin ovšem šli do vedení přece jen domácí, kterým v nastavení díky důrazu zajistil vedení Libor Kozák.

Po přestávce ovšem opět převzali otěže zápasů Votroci, kteří byli častěji na míči a měli územní převahu. Po zásluze odměněni byli necelých dvacet minut před koncem po přesné hlavičce Daniela Vašulína. Následně se hra přelévala ze strany na stranu, ale další úspěšnou střelu už zádný tým nepředvedl. Závěr ještě okořenila po druhém žlutém napomenutí červená karta pro Jakuba Koláře, na konečný výsledek to už ale vliv nemělo.

ŘEKLI PO UTKÁNÍ:



Pavel Vrba, trenér Zlína: "V minulém kole jsme při remíze v Brně dva body ztratili, dnes jsme za remízu jeden získali. Na druhou stranu si přiznejme, že Hradec tady odehrál dobré utkání, byl nebezpečný v brejkových situacích. Mrzí mě to o to více, že jsme dvakrát vedli a dostali jsme gól ze situace, kterou jsme měli pokrytou. Projev Hradce byl dnes lepší, my jsme dlouho nevyhráli a sbíráme body po jednom, když jsme vedli, náš výkon klesal. Jsme si vědomi naší situace, potřebujeme vyhrávat, jinak se nebudeme posouvat v tabulce výš. Nedokážu posoudit, zda-li to byl nejslabší výkon na jaře. Ale berte to tak, že Hradec hrává výborně venku, což dnes dokázal. Byl fotbalovější a přesnější."



Miroslav Koubek, trenér Hradce Králové: "Pro nás je remíza důležitá z toho důvodu, že jsme body urvali na hřišti týmu, který bojuje o záchranu. Z matematického hlediska je to dobré, ale jinak mám smíšené pocity. Dvakrát jsme prohrávali, byli jsme nedůrazní ve vápně, i proto, že improvizujeme v obraně. Zlín toho využil, komplikovali jsme si to. Byli jsme ale dominantní s míčem, domácí urputně bojovali a nám se podařilo to aspoň srovnat. Sahali jsme po vítězství, mohli jsme to překlopit, což by bylo pro domácí kruté. Remízu přijímám."

TRINITY ZLÍN - FC HRADEC KRÁLOVÉ 2:2 (2:1)

Branky: 5. Čanturišvili, 45.+5 Kozák - 38. Matěj Koubek, 72. Vašulín. Rozhodčí: Berka - Kříž, Hádek - Petřík (video). ŽK: Kolář, Rakovan. ČK: 90. Kolář (všichni Zlín). Diváci: 2088.

Trinity Zlín: Rakovan – V. Procházka, J. Kolář, Simerský, Cedidla – R. Hrubý, Hlinka – Čanturišvili, Vukadinović (84. Y. Dramé), Slončík (53. Janetzký) – L. Kozák (66. Balaj). Trenér: Pavel Vrba.

Hr. Králové: Reichl – Ja. Klíma, Kodeš, Čech – Gabriel, J. Kučera (46. Rada), Smrž, Harazim (59. Vašulín) – F. Kubala (90+4. Pudhorocký), Koubek, Ryneš. Trenér: Miroslav Koubek.