S dokončením nové arény začíná být po fotbale v Hradci hlad. Osmý tým loňské sezony FORTUNA:LIGY dnes zahájil přípravu a v areálu na Bavlně bylo pořádně rušno. Tím hlavním byl velký návrat Václava Pilaře a také příchod zvučné posily z pražské Sparty. Došlo však i na loučení gólového útočníka.

Ladislav Krejčí a Jiří Sabou během podpisu smlouvy. | Foto: www.fchk.cz

Už v pátek se hradečtí fandové mohli poprvé zaradovat. Východočeský klub totiž oznámil, že se po dlouhých dvanácti letech domů vrací Václav Pilař. Ten si v Plzni sáhl na pohár pro mistra ligy, zahrál si proti gigantům, jakými jsou Barcelona, AC Milán, Inter Milán či Bayern Mnichov. „Měl jsem vždycky v plánu se do Hradce jednou vrátit,“ nechal se slyšet čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Další přestupová bomba, minimálně pro Votroky, byla dotažena v pondělí ráno. K týmu se připojil exreprezentant Ladislav Krejčí, jenž strávil poslední sezony ve Spartě. Tam byl však přebytečný a na předchozí povedená angažmá právě na Letné a v Itálii nenavázal. Zkušený křídelník měl více nabídek, nakonec však zakotvil v Salonu republiky. „Do mozaiky přispělo více věcí, jednání s klubem byla super, dýchlo to na mě skvělou atmosférou.“ A nová aréna? „Hrála také velkou roli,“ přiznal Krejčí.

Ladislav Krejčí se sta druhou letní posilou Hradce Králové.Zdroj: ČTK

V Hradci by měl patřit mezi klíčové muže sestavy Jozefa Webera, na druhou stranu je otázka, jak na tom bude herně. Poslední soutěžní duel totiž Krejčí odehrál loni v květnu, když naskočil na sedm minut v derby proti Slavii. Jinak trénoval pouze s rezervou, do zápasu nemohl. V ní se naopak dařilo Danielu Horákovi, který je další novou tváří. Levonohý obránce v loňské sezoně odehrál za béčko Sparty 30 zápasů. Pokud by nevyšla sázka na Krejčího, mohl by klub ze soutoku Labe a Orlice vsázet právě na něj.

Východočechům naopak odchází sedm ligových gólů z minulé sezony. Tým totiž opouští kanonýr Filip Kubala, toho si vyhlédla Ostrava. Třiadvacetiletý forvard má zatím povolení s Baníkem trénovat a bude se čekat, jestli se oba kluby dohodnou na financích. „Ty dva roky pro mě byly obrovské, protože jsem si město i kluky oblíbil a mám je hrozně rád. Měli jsme skvělou kabinu, bylo to báječné,“ uvedl Kubala a doplnil: „Loučení je těžké, ale já jsem věděl, že jednou přijde, protože sny, cíle a ambice mám větší. Chci ve fotbale dokázat ještě víc.“

Góly se tak budou očekávat od Ondřeje Šašinky, který naopak z Baníku míří do města pod Bílou věží a v kádru doplní další útočníky Daniela Vašulína a Matěje Koubka.