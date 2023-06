Miroslav Koubek na lavičce Hradce ve FORTUNA:LIZE

Miroslav Koubek.Zdroj: Lubomír Douděra

Odkoučované zápasy: 58

Body: 71

Úspěšnost: 40,85%

Sezona 2021/2022

Zápasy: 33

Body: 40

Úspěšnost: 41,3%

Sezona 2022/2023

Zápasy: 25

Body: 31

Úspěšnost: 40,4%

Řekl na jeho adresu sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou: „Odcházejícímu trenéru Koubkovi patří velký dík, za dva roky odvedl v Hradci skvělou práci. Splnil přesně to, co jsem si od jeho angažování představoval – pomohl nám s přechodem do první ligy a hráči pod jeho vedením udělali velký progres. Za mne je to po odborné stránce jeden z nejlepších trenérů, jaké jsem kdy poznal."