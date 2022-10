Myslím, že je to úspěch pro celý český mládežnický fotbal. Přeci jen jsme se dostali mezi týmy, jakými jsou Německo, Portugalsko a ostatní giganti evropského fotbalu.

Losování základních skupin proběhne 18. října v Bukurešti, máte nějakého soupeře vysněného?

Musím říct, že na to nebyl vůbec čas, protože jsem se hned vracel zpátky do Hradce. Přijel jsem brzy ráno a rovnou jsem šel do tréninkového procesu. Už mám v hlavě pouze zápas se Spartou. Abych odpověděl na otázku, tam už si nejde nijak extra vybírat. Já spíš doufám, že uděláme nějaký překvapivý výsledek a postoupíme.

FORTUNA:LIGA - 10. kolo

AC Sparta Praha - FC Hradec Králové

sobota 19 hodin, hřiště Letná

Jak těžká byla baráž proti Islandu? První zápas na jeho hřišti jste vyhráli 2:1, odveta skončila bez branek.

Island je sice malý stát, ale kdo se na fotbal koukal, tak viděl, že jeho fotbalová úroveň je vysoká. Paradoxně předvedl lepší výkon u nás v Českých Budějovicích než u nich doma. Měli jsme s nimi určité problémy, na druhou stranu se potvrdilo to, co jsme ukazovali už během kvalifikace. Do obrany nemáme velké mezery, proto jsme udrželi nulu.

Pro vás to musí být skvělá vizitka, když jste v obou zápasech odehrál celých 90 minut.

Je to hlavně vizitka celého týmu, což je potřeba si říct. Na druhou stranu odehrát dva takhle důležité zápasy, ve kterých jde o všechno, je fajn. Myslím, že to každého hráče posune. Teď je důležité, abych měl to vytížení v Hradci a v červnu byl znovu nominovaný do reprezentace na závěrečný turnaj.

Vy jste v prvním zápasech asistoval na rozhodující gól, který byl v konečném zúčtování i postupový, jak jste celou situaci viděl?

Situace byla celkem jednoduchá. Po dlouhé době jsme se dostali na polovinu soupeře a měli jsme za úkol zásobovat útočníky balóny ze stran. Mně se tam vyskytl prostor, kdy jsem měl čas si to připravit a míč zakroutit do vápna. Extra jsem neváhal, poslal jsem to tam a naštěstí centr směřoval přesně. Nebylo to nic světoborného, ale bylo to efektivní.

Adam Gabriel slaví postup na mistrovství Evropy do 21 let.Zdroj: FAČR

V druhém zápase vás podržel gólman Kovář, když v nastaveném čase zabránil jasnému gólu, co jste říkal na jeho výkon?

Kovy ukazoval svoji kvalitu v každém zápase. Vždycky se říká, že ty nejlepší brankáři vás podrží v nejtěžších chvílích, což přesně potvrdil. V první půli neměl žádný zákrok a v nastavení nás takhle podržel a zajistil nám postup. Smekám před ním.

V sobotu proti sobě budete stát jako soupeři, hecovali jste se nějak?

Neřešili jsme to, protože to po ukončení srazu bylo opravdu hektické. Každý měl svoje povinnosti, já se musel rychle vrátit do Hradce, teď už to jen dospávám. (směje se)

Jak vy osobně duel na Spartě, která vás vychovala, berete?

Bude to pro mě speciální. Strávil jsem tam svoji celou kariéru. Moc se na to těším a věřím, že tam nějaké body uhrajeme. Neberu to nějak osobně, celé je to o týmu. Osobně se mi splní to, co jsem si vždycky přál – zahraji si na Letné. To je pro mě to hlavní.

Budete mít zvýšenou motivaci dokázat to, že Sparta udělala chybu, když vás pustila?

Takhle to určitě neberu. V každém zápase chci ukázat ten nejlepší výkon. Jsem v Hradci na přestup, což jsem chtěl a prosadil jsem si to.

Sparta v pěti posledních zápasech pouze remizovala, to pro takový klub musí být hodně málo.

To mi nepřísluší hodnotit. Víme však díky tomu, že máme větší šanci uspět. Samozřejmě Sparta není tam, kde by chtěla být a já věřím, že se to tenhle víkend nezmění.

Adam Gabriel během utkání proti Islandu.Zdroj: FAČR

Proč to Spartě nejde, je to podle vás velkým tlakem, který na hráče je?

Popravdě nevím, ale bezpochyby ten tlak tam je vyšší. Zároveň jsou tam lepší tréninkové a finanční podmínky. Všechno je to na sebe navázané, když někdo chce mít lepší podmínky, tak zároveň musí podávat lepší výkony a sleduje ho více lidí. Kde je komplexní problém, to nevím, ale na druhou stranu vím, že všichni kluci, co tam hráli, byli profesionálové a spíš je to takový div. S tím přístupem co mají, tak nechápu, že se jim nedaří.

S čím do samotného zápasu půjdete?

Budeme se snažit využít rozpoložení Sparty. Základem je mít kvalitní defenzívu a neobdržet branku. Naším cílem pak bude hrozit z brejků.

V posledních třech ligových zápasech jste nedokázali vstřelit branku, je tak znát odchod Adama Vlkanovy?

Já jsem tu chvilku, takže to úplně hodnotit nemůžu. Samozřejmě jsem nějaké zápasy s Vlkem hrál a bylo znát, že je na hřišti, ale v tu dobu jsme se mohli opřít o každého hráče. Je pravda, že teď to nějakým způsobem drhne, to vidíme my a vidí to i lidi na tribuně. Na druhou stranu pořád dokážeme bodovat a věříme, že nějaký ten bod sebereme i teď o víkendu.

S bodovým ziskem jste spokojeni?

Těžko říct. Laťka je z minulého roku nastavena opravdu vysoko. Nejsme nikde na dně, ale kdo se podívá na tabulku, zjistí, že stačí dvakrát zaváhat a situace bude úplně jiná.

Jak jste vy osobně v Hradci zatím spokojený?

Jsem nadšený. V Hradci jsem se zabydlel. Kabina je skvěle naladěná. Teď už je to pouze na mě, abych se dokázal prosadit, měl herní vytížení a aby se mnou byl spokojený i trenér.