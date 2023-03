Nic víc pro výhru udělat nemohl. Sparťanské střelce dlouho deptal, několikrát vychytal kanonýra Jana Kuchtu. Pavol Bajza se vrátil do hradecké branky po karetním trestu, kdy viděl červenou v zápase proti Jablonci. Trenér ho podržel a on se mu odvděčil top výkonem. Ani ten však Hradci k bodům proti pražské Spartě nestačil (0:2).

Pavol Bajza (ve žlutém) během utkání proti Spartě. | Foto: Lubomír Douděra

Votroky srazila červená karta z 20. minuty, kterou viděl záložník Jakub Kučera. „Myslím, že jsme začali velmi dobře, všichni jsme věděli, co máme dělat. Do červené karty nám to vycházelo úplně v pohodě. Ale poté se to opět zlomilo a hrálo se pouze na jednu branku. Pokud chceme uspět proti Spartě, musíme hrát v jedenácti“ řekl Bajza.

Ten bezbrankový stav držel až do pětačtyřicáté minuty, kdy ho z dorážky překonal Haraslín. „Čekalo se jenom, kdy ten gól obdržíme. Škoda, že jsme ho dostali ještě v prvním poločase. Možná kdybychom šli do druhého poločasu za stavu 0:0, tak by to bylo o něco lepší. Ale tlak měli a vepředu mají velkou kvalitu,“ popsal slovenský gólman.Oproti duelu s Jabloncem, který Východočeši prohráli 1:4, proti Spartě hráli v oslabení mnohem lépe a právě díky skvělým zákrokům rodáka ze Žiliny byli ve hře o remízu až do samotného závěru.

Foto-ohlédnutí za prvoligovým duelem: Hradec si to rozdal se Spartou

„Bylo to úplně něco jiného, snažili jsme se bránit až do konce, pak jsme to trochu otevřeli a dostali jsme druhý gól.“ Bajza po červené kartě nevěděl, jestli se hned dostane zpět do branky, ale okamžitě po trestu přišla druhá šance. „Jsem rád, že mě trenér podržel a dal mi tu šanci hned proti Spartě. Jeden zápas jsem si odstál a znovu jsem mohl chytat. Myslím si, že jsem mužstvo podržel, ale nestačilo to na žádné body,“ mrzelo ho.

Nejvyšší fotbalová soutěž má teď reprezentační přestávku. Po ní se hradečtí fotbalisté představí na hřišti záchranou ohrožených Teplic. „Musíme se během pauzy dobře připravit, protože po ní nás čekají důležité zápasy. Potřebujeme nasbírat ještě nějaký počet bodů, abychom byli úplně v klidu. Budou to právě duely, ve kterých musíme bodovat,“ uzavřel jednatřicetiletý brankář.