/OD NAŠEHO ZPRAVODAJE/ S Maltou má zkušenosti, Jakub Klíma, obránce FC Hradce Králové, by svým spoluhráčům, kteří jsou v nejmenším státu Evropské unie poprvé, mohl dělat zaběhlého průvodce. Na zimním soustředění zde byl v minulosti s Mladou Boleslaví již dvakrát. Teď si ho poprvé užívá v černobílém dresu a podmínky pro trénink si pochvaluje.

Jakub Klíma (uprostřed) se svými spoluhráči na prvním tréninku na Maltě. | Foto: Tipsport Malta Cup 2024

Kubo, jaké jsou první dojmy z Malty?

Moc jsem se sem těšil, protože už jsem zde byl dvakrát s Mladou Boleslaví a mám nějaké zkušenosti. Jinak moje dojmy? Je tady dost větrno a myslím, že si tady ještě vítr a déšť užijeme. (směje se) Ale je tu tepleji než v Česku, takže za mě moc příjemné. Tráva byla na prvním tréninku super, úplně ideální podmínky. Přechod z umělky na přírodní trávu je radost. Všichni jsme moc rádi.

Na Maltě odehrajete hned na začátku zimní přípravy tři kvalitní zápasy, vyhovuje vám to víc než nabírání fyzické kondice v domácích podmínkách?

Myslím, že i kondiční stránku jsme stihli dost potrénovat. Ale za sebe musím říct, že na tohle herní soustředění jsem se během volna moc těšil. Jsou tu tři skvělí soupeři, se kterými poměříme síly. Je to pro nás to nejlepší, co si můžeme přát do jarní části sezony, navíc nám to ukáže, co v nás je.

Na Maltě už jste byl, ale bylo něco, co jste si před odletem zjišťoval? A co vůbec o nejmenším státě Evropské unie víte?

Asi jsem nic nezjišťoval. Vím, že leží jižně pod Itálií, vím, že patří do Evropské unie, je to bývalá britská kolonie a taky, že má rozlohu něco málo přes 300 kilometrů čtverečných. Malta je nádherná země, kam je radost se podívat.

Zdroj: Deník

Čím je zajímavá?

Už jsem tu něco viděl, ale díky tomu, že jsem tu byl, tak vím, že nejpříjemnější je zajít si do moře a taky si užít změnu prostředí oproti Česku.

První den je vždy náročný, jaká pro vás byla cesta?

Jestli můžu mluvit za sebe, tak cesta byla dost náročná. Hlavně po celém běžeckém víkendu, během kterého jsme toho stihli opravdu hodně. Ale přesunuli jsme se do skvělého ubytování, i po jídle jsem se v prvním tréninku cítil velmi dobře. Hezky jsme se tu aklimatizovali, teď už se pouze těšit na další dny.