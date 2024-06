Výborné fotbalové myšlení, přesná levačka a obrovské zkušenosti. V Hradci Králové končí ve 37 letech a po více než čtyřech letech špílmachr Jakub Rada. Na soutoku Labe a Orlice zažil postup do nejvyšší soutěže. Po něm zase udivoval mezi elitou, když nasázel v sezoně 2021/2022 devět branek. Letos už však ztrácel minutáž a jeho přínos byl spíše v kabině. Teď se s černobílým dresem bývalý kapitán loučí.

Jakub Rada v lize naskočil naposledy v říjnu minulého roku proti pražské Spartě. | Foto: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

V letošním ročníku FORTUNA:LIGY Rada už moc prostoru nedostal. Naskočil pouze do čtyřech zápasů, na trávníku strávil 139 minut. Více toho odehrál za rezervu v ČFL, kde předával zkušenosti mladíkům. „Vím, že si i v této sezoně přál větší vytížení, ale situace se vyvinula jinak,“ přiznal pro klubový web sportovní ředitel FC Hradec Králové Jiří Sabou.

Angažmá na východě Čech však lze hodnotit jenom pozitivně. Hlavně při postupu do ligy a následně pod trenérem Koubkem dokazoval zkušený středopolař svoje kvality. Pomyslným vrcholem byla zmiňovaná první sezona po postupu z druhé ligy, kterou Votroci odehráli v mladoboleslavském azylu a zakončili ji na výborném šestém místě.

„Konec Jakuba Rady je pro mě citlivou záležitostí. Osobně ho mám hodně rád, je potřeba před ním smeknout klobouk a poděkovat za to, co pro Hradec odvedl. V mých očích to byl stěžejní hráč pro náš postup do první ligy,“ řekl Sabou.

Jakub Rada v Hradci Králové 2019/2020 (2. liga) – 11 zápasů 1 branka

2020/2021 (2. liga) – 18 zápasů 3 branky

2021/2022 (1. liga) – 33 zápasů 9 branek

2022/2023 (1. liga) – 29 zápasů 2 branky

2023/2024 (1. liga) – 4 zápasy 0 branek (nastupoval i za B-tým v ČFL – 9 zápasů tři branky)

Rada v nejvyšší soutěži zatím odehrál 179 zápasů. Působil i na Slovensku v bratislavském Slovanu a Spartaku Trnava. V Česku nastupoval mimo Hradec za Bohemians, Mladou Boleslav či Kladno. V budoucnu by se měl vrhnout na trenérskou dráhu, vyloučená ale není ani další sezona v jiném klubu.

„Kuba končí a já mu chci ještě jednou poděkovat a popřát mu hodně štěstí do budoucí trenérské kariéry, protože vím, že si dodělává licenci a u fotbalu určitě zůstane,“ dodal Sabou.