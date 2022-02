Jarní vykročení: smolná prohra o gól. Zlepšený výkon po přestávce body nepřinesl

Tak už to vypadá, že se v této sezoně fotbalové FORTUNA:LIGY stalo zvykem, že Plzeň často vyhrává o gól. Stejným způsobem Viktoriáni vstoupili do jarní části. Trefou Tomáše Chorého, náhradníka za zraněného střelce Beauguela, porazili Hradec 1:0. Těsná výhra je posunula do čela tabulky.

SYMPATICKÝ VÝKON podali Votroci (v bílém) v Plzni, k bodovému zisku to ovšem nestačilo. Výhru 1:0 si připsala Viktoria. | Foto: fchk.cz

Votroci začali na západě Čech sympaticky, jenže zhruba od 10. minuty převzali otěže hry až do přestávky domácí. „Pak nás Plzeň zmáčkla, ukázala kvalitu. Ne nadarmo je v čele tabulky,“ uznal Miroslav Koubek, trenér Votroků. Koubek a případné prodloužení smlouvy v Hradci? Manželka už mi začíná plnit kufr Plzeňští hosty nejprve několikrát varovali, aby se ve 28. minutě radovali z vedoucí branky, která se nakonec ukázala jako vítězná. Plzeň vs. Hradec Králové 1:0Zdroj: fchk.czJan Sýkora levačkou precizně rozehrál přímý kop, na míč kroucený za obranu si vyskočil dlouhán Chorý a hlavičkou ho poslal do horního rohu Fendrichovy svatyně. „Věděli jsme, že síla Plzně je ve vzduchu, ale bohužel jsme si jednu situaci nepohlídali,“ mrzelo po utkání Adama Vlkanovu, kapitána Votroků. Bohužel pro jeho tým, trestný kop, z něhož gól padl, byl sudím Machálkem nařízen nesprávně. Zákrok na Chorého byl totiž naprosto čistý. Po poločase byl aktivnější Hradec a tlačil se za vyrovnáním. Jenže k tomu nedošlo. Chybělo především lepší řešení ve finální fázi a s tím spojené přesnější zakončení. Plzeň vs. Hradec Králové 1:0Zdroj: fchk.czVotroci měli ve statistikách registrovanou jedinou střelu na branku, což je za 90 minut zatraceně málo. Jinak se ale rozhodně nemají za co stydět, favorita pořádně zastrašili. „Podle mě jsme nepodali takový výkon, abychom si zasloužili prohrát,“ litoval Vlkanova, že z toho nebyl alespoň bod. „Za aktivitu ve druhé půli kluky chválím, ale prohráli jsme si to v té první,“ měl jasno kouč Koubek. Plzeň – Hradec Králové 1:0 Fakta – branka: 28. Chorý. Rozhodčí: Machálek – Caletka, Vodrážka. ŽK: 0:1 (68. J. Kučera). Diváci: 1000 (omezený počet). Poločas: 1:0.

FC Viktoria Plzeň: Staněk – M. Havel, Pernica, Hejda, J. Sýkora – Bucha (88. Kaša), Kalvach – J. Kopic (78. P. Šulc), Čermák (78. Káčer), Mosquera – Chorý (72. Potočný). Trenér: Michal Bílek.

FC Hradec Králové: Fendrich – Jakub Klíma, J. Král, F. Čech (80. Rybička) – Mejdr, Soukeník, J. Kučera (74. J. Rada), F. Novotný – Prekop, Kubala, Vlkanova. Trenér: Miroslav Koubek. Bývalý Votrok Karal: Hradec se udrží ve středu tabulky. A koho tipuje na titul?