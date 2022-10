Fakta - branky: 54. a 88. Gabriel, 19. Rada z pen., 81. Ševčík - 42. Žák z pen. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Arnošt. ŽK: Novotný - Křišťan, Gning. ČK: 30. Rybička. Diváci: 816. Poločas: 1:1. FC Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čihák, Čech (46. Matěj Koubek) - Gabriel, Rada (90.+2 Dvořák), J. Kučera, Novotný (46. Harazim) - Rybička - Kubala (35. Ševčík), Vašulín (74. Trusa). FK Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (78. Vachoušek), T. Kučera, Jukl, Shejbal (40. Křišťan) - Trubač - Gning, Žák. Trenér: Jarošík.

Nejlepší poločas v sezoně a zasloužená výhra. Tak by se dalo popsat vystoupení fotbalistů Hradce Králové v 11. kole FORTUNA:LIGY proti Teplicím.Přestože Votroci hráli od 30. minuty bez vyloučeného Petra Rybičky, i v deseti lidech na hřišti Skláře přehrávali a zvítězili 4:1. Hvězdou zápasu se stal Adam Gabriel, který vstřelil své dva první ligové góly.

“ZVLÁŠTNÍ“ ZÁPAS

„Velmi cenné vítězství ve velmi zvláštním zápase. Poločasové přeskupení řad do odvážnějšího rozestavení bylo klíčové, také jsme konečně dali gól ze standardky,“ hodnotil utkání spokojený hradecký kouč Miroslav Koubek. Skóre v Mladé Boleslavi otevřel z penalty Jakub Rada, ve 42. minutě rovněž z pokutového kopu srovnal hostující Filip Žák a šance na vítězství Východočechů se rapidně snížily.Jenže trenérský bard Miroslav Koubek své svěřence na druhou půli výborně připravil a hráči se mu odvděčili na hřišti, kde předvedli skvělý výkon. V 54. minutě slavil svůj první ligový gól Adam Gabriel. Ten využil zaváhání gólmana Muchy, prvním dotykem si ho přehodil a následně se z voleje nemýlil.

Severočeši postupně převzali iniciativu a v přesilovce dostávali domácí pod tlak, v koncovce se jim ale nevedlo. Nejvíce starostí dělal hradecké obraně Gning, ale Michal Reichl už žádný míč za svá záda nepustil. V 81. minutě navíc udeřili domácí. Po centru Rady se prosadil svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži Ondřej Ševčík. Pojistku přidal dvě minuty před koncem hrdina zápasu Gabriel. Tři body do tabulky jsou nesmírně cenné, Votroci si však musí dávat velký pozor na svoji nedisciplinovanost. Z jedenácti odehraných ligových duelů dohrávali hned v šesti případech v oslabení, což je opravdu vysoké číslo.

„Červených karet je moc, to je tragédie, víc než polovinu zápasů jsme hráli v deseti. Rybička tam šel v přemíře snahy, špatně to odhadl. Nemůže tam takhle jít, jasná červená,“ poznamenal k tomu Koubek. Jeho týmu se po tříbodové výhře, která přišla po čtyřech duelech bez vítězství, může mnohem lépe dýchat. „V tabulce jsme na tom dobře, máme 17 bodů a potřebujeme se dostat tak nějak solidně přes dvacet. Pak to bude slušné, měli bychom dobře zaděláno,“ doplnil Koubek.