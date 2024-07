"Něco jsem z toho zápasu viděla, něco ne. Přeci jenom jsme se byly rozehrát. Konec jsem ale viděla a jsem ráda, že to takhle dopadlo. V závěru to bylo nervózní. Báře jsem však úspěch moc přála a myslím, že to bylo super finále," uvedla Siniaková.

Poté, co Krejčíková porazila v rozhodujícím utkání dvouhry Italku Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6, 6:4, Siniaková s Townsendovou zdolaly ve finále deblu druhý nasazený kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová 7:6, 7:6.

"Za mě bylo určitě super, že jsme urvaly první set. Soupeřky ho nedoservírovaly a myslím, že je to mohlo trochu zlomit, že cítily šanci, kterou nevyužily. Zápas byl vyrovnaný, ale stále jsme věřily, že jsme lepší a že v dané momenty zahrajeme dobře. Samozřejmě když máte set v zádech, je to o dost lepší," podotkla Siniaková.

Česká tenistka se na tiskové konferenci dočkala pochvaly od Townsendové, která ji označila za tajný faktor úspěchu. Siniaková získala už devátý grandslamový titul v deblu, třetí z Wimbledonu a druhý v této sezoně. Minulý měsíc ovládla s jinou Američankou Cori Gauffovou čtyřhru na Roland Garros

"Snad to tak je. Snažím se s kýmkoliv hrát vždy to nejlepší. Jsme také tým. Pořád jste tam dvě a je třeba, abyste obě zahrály dobře a navzájem si pomohly," uvedla česká tenistka. "I když je to můj devátý grandslamový titul, jsem za něj ráda. Každý chutná jinak, ale pokaždé je to hezké," řekla Siniaková.

Devátým grandslamovým titulem ve čtyřhře vyrovnala bilanci Heleny Sukové. Více jich získala z českých tenistek pouze Jana Novotná, a to dvanáct. Ve Wimbledonu uspěla čtyřikrát.

Osmadvacetiletá Townsendová, která vyhrála grandslamový titul poprvé, byla po slavnostním ceremoniálu dojatá. "Je to pěkné. Teď se mi to stalo dvakrát po sobě a z obou parťaček bylo moc cítit, že jsem jim udělala velkou radost a váží si toho. Je to i pro mě kompliment, že jsem dobrá hráčka, holky za mě bojují a chtějí se mnou hrát. Hřeje mě to u srdce," líčila Siniaková.

Na její popud se dal česko-americký pár dohromady. "Už jsme proti sobě několikrát hrály a věděla jsem, že je to proti ní (Townsendové) těžké a nepříjemné. Takže jsem si říkala, že bychom mohly být na stejné straně. Proto jsem ji kontaktovala," uvedla Siniaková.

Stejně jako vloni tak zanechaly Češky ve Wimbledonu výraznou stopu. Krejčíková navázala v singlu na triumf Markéty Vondroušové, Siniaková ve čtyřhře napodobila vítězství Barbory Strýcové a Sie Šu-wej z Tchaj-wanu

"Je to skvělé. Jsem nadšená, že mohu být součástí tradice plné skvělých hráček, které v Česku máme. Zasloužíme si to, každá z nás prošla svou cestou. A když se ohlížím zpátky, jsem za svou kariéru vděčná. Snažím se to říkat víc a víc, že si sebe musím vážit a že jsem dobrá hráčka," řekla Siniaková.

Zda bude s Townsendovou startovat i na dalším grandslamu sezony US Open, zatím neprozradila. "Nechte se překvapit. Zatím jsme to neřešily a ještě nebudu nic říkat," uvedla Siniaková.