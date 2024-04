Votrokům přinesla jeho trefa tři body a trochu klidu do závěrečných kol, ve kterých se pokusí protlačit do střední skupiny, teď na ni ztrácejí pouhý bod. „Pro mě je ale nejdůležitější, že jsem týmu pomohl, jsou to další tři body do tabulky. Gól je jen třešnička na dortu,“ říká Spáčil.

FORTUNA:LIGA - 26. kolo: FC Hradec Králové - MFK Karviná 2:1.Zdroj: Lubomír Douděra

Nedělní velikonoční duel výrazně ovlivnilo vyloučení karvinského Memiče v nastaveném čase prvního poločasu. „Řekli jsme si v kabině nějaký plán, že budeme hrát trpělivě a míč obehrávat, to jsme bohužel moc neplnili a zbytečně jsme hledali finální přihrávky. Nakonec to dopadlo dobře i po tom závaru před naší brankou v samém závěru. Chce to příště větší klid, na druhé straně takové zápasy nás posouvají dál. Do budoucna si z toho musíme vzít to pozitivní,“ uvědomuje si Spáčil.

V Malšovické aréně bylo znát, že jde oběma soupeřům o hodně. Z toho vyplývala i řada nepřesností. „Určitě to mělo vliv, takové zápasy ale někdy jsou. Pro všechny jsou strašně těžké, hrajete o šest bodů, když naopak nastoupíte proti Spartě či Slavii, nemáte co ztratit. Tohle je ale těžké a musím kluky pochválit, jak jsme k tomu přistoupili a že jsme to zvládli,“ pokračuje mladý stoper, který hrál ještě nedávno krajský přebor.

Tři body i přes závěrečný tlak Slezanů zůstaly na východě Čech. „Byla tam velká obětavost, skoky do střel a je z toho výhra,“ pochvaloval si Spáčil a na závěr dodal: „My jsme věděli, že chceme vyhrát. Povedlo se a myslím, že když budeme hrát i nadále náš fotbal, bude to dobré.“